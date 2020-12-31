شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب أكثر من 82 مليون شخص في العالم والان مع التفاصيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم أكثر من 82.19 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و796 ألفاً و307 حالات وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بالفيروس سُجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019

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