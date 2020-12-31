شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُمكن لمرضى الضغط التبرع بالدم؟.. استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية تبرع مريض “ضغط الدم”، بالدم لغيره.

وأكد النمر، أن العُرف الدولي يؤكد إمكانية تبرع مريض الضغط المُتحكم به بالدم، مشيراً إلى أن لكل مختبر دمْ شروطه الخاصة به التي يجب معرفتها قبل التبرع.

وكان النمر قد أشار إلى أن مرضى ضغط الدم لا يحتاجون إلى زيادة جرعة العلاج في الشتاء إذا كانوا يعانون من برد شديد.

وأوضح أنهم يحتاجون إلى اللبس المناسب للشتاء، وشرب المشروبات الساخنة، وشرب الماء الكافي، والابتعاد عن الخروج إذا كانت درجة الحرارة الخارجية تحت 10 درجات مئوية.