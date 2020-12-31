الصين تعتمد أول لقاح لكورونا من "سينوفارم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت الصين، الخميس، على الاستخدام المشروط لأول لقاح لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".

وجاءت الموافقة ، التى أعلنتها الآلية المشتركة للوقاية والسيطرة التابعة لمجلس الدولة الصيني، بعد يوم واحد من إعلان مختبرات شركة "سينوفارم" الصينية، أن أحد لقاحاتها ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 79,43 بالمئة.

وتهدف الصين إلى تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل بدء عطلة العام القمري الجديد في منتصف فبراير/ شباط 2021 من أجل منع انتشار المرض، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين من الأشخاص إلى مدنهم الأصلية لقضاء فترة الأعياد.

و"سينوفارم" هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية".



واضطرت الدولة التي أوقفت انتشار الوباء عمليا على أراضيها، إلى إجراء اختبارات سريرية في بلدان أجنبية حيث لا يزال الفيروس ينتشر بقوة.

وهناك 5 لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.