كورونا حول العالم.. ألف وفاة في المكسيك ورقم "قياسي" بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 83 مليونا و67 ألفا و119 إصابة, فيما سجل العالم مليونا و812 ألفا و189 وفاة، الخميس.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 58 مليونا و868 ألفا و961 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و719737.

وأضاف المعهد أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 33071 حالة وفاة.





3927 وفاة في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3,927 وفيات بكوفيد-19 الأربعاء، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس.



وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا لها وفاة 3,927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية قبل الساعة 8,30 مساء (01,30 بتوقيت جرينتش الخميس) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189,671 إصابة جديدة.

وبهذا تكون حصيلة الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.





المكسيك تسجل ألف وفاة جديدة

سجلت وزارة الصحة في المكسيك الأربعاء 12406 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1052 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و413935 والوفيات إلى 124897.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.





1411 إصابة جديدة في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، أنها سجلت 1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة ارتفاعا من 1333 إصابة و54 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 136644 حالة من ضمنهم 111451 حالة تم شفاؤها و7576 حالة وفاة".

للمرة الأولى.. إصابات طوكيو اليومية تتجاوز 1300

ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو، الخميس، أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية تجاوزت 1300 إصابة لأول مرة، الأمر الذي يثير المخاوف من قفزة هائلة في الإصابات.



