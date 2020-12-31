شكرا لقرائتكم خبر عن الزنجبيل مفيد ولكن بشروط.. احذر آثاره الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الزنجبيل أحد أقدم التوابل المسجلة التي تمت زراعتها وتصديرها من أجزاء من جنوب غرب الهند، الذى يستخدم النبات لعلاج أنواع الغثيان والقيء، كما أنه مفيد في علاج تقلصات الدورة الشهرية، وهشاشة العظام، والسكري، والصداع النصفي، وغيرها من الحالات، ومع ذلك، لا يوجد دليل كافٍ لدعم الفعالية في هذه الحالات.

يستخدم الزنجبيل في الأطعمة والمشروبات، كما أنه يستخدم أيضا على نطاق واسع في التصنيع لتوليد العطر في الصابون ومستحضرات التجميل، وتُستخدم إحدى المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل كعنصر في الملينات والأدوية المضادة للغازات ومضادات الحموضة.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth "، فإن للزنجبيل فوائد مختلفة بما في ذلك تخفيف الألم من التهاب المفاصل الروماتويدي ، والتهاب المفاصل ، والسعال، والتهابات الجهاز التنفسي العلوي ، والصداع النصفي ، والتهاب الشعب الهوائية وغيرها الكثير.

الأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر أو آلام أسفل الظهر أو آلام في المعدة أو التوقف عن تناول الأدوية على شكل مثبطات انتقائية لاسترداد السيروتونين يعتمدون على استهلاك الزنجبيل لتقليل الألم.

كما يستخدم الزنجبيل أيضًا في علاج الكوليرا والصلع والملاريا ولدغات الثعابين السامة وآلام الأسنان. في بعض الأحيان ، يتم تطبيق عصير الزنجبيل على الجلد في حالة الحروق، ويستخدم الزيت المصنوع من الزنجبيل بشكل فعال على الجلد لتخفيف الألم.

الآثار الجانبية المحتملة لاستهلاك الزنجبيل:

ولكن على الرغم من فوائده واستخدامته العديدة إلا أن له عدد من الأثار الجانبية الأخرى التي نذكرها في الآتى:

يمكن أن يؤدي الزنجبيل إلى آثار جانبية خفيفة بما في ذلك حرقة المعدة والإسهال والتجشؤ وبعض الانزعاج في المعدة.

قد يكون الزنجبيل أكثر أمانًا للاستخدام عند وضعه على الجلد بشكل فعال ولفترة قصيرة، ولكنه قد يؤدي للبعض إلى تهيج الجلد.





الفوائد الصحية للزنجبيل

الغثيان : الزنجبيل هو العنصر الأكثر أهمية في مكافحة الغثيان المرتبط بالحمل ، بما في ذلك غثيان الصباح. ومع ذلك ، فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة أثناء الحمل. يجب على النساء الحوامل اللواتي كن على مقربة من المخاض أو اللائي تعرضن للإجهاض تقييد استخدامه.

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الوزن: وفقًا لمراجعة الأدبيات لعام 2019 ، ساعدت مكملات الزنجبيل بشكل كبير على خفض وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الورك ونسبة الورك لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

مساعدة المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام: أشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الزنجبيل لعلاج حالات التهاب المفاصل قد شهدوا انخفاض في وظائف الألم والعجز