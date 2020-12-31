شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. ما هى حمى الضنك وأعراض وأسباب الإصابه بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حمى الضنك هي عدوى فيروسية ينقلها البعوض وهي شائعة في المناخ الاستوائي الدافئ بما في ذلك شبه القارة الهندية، وتُعرف باسم Deng-yee ، تحدث عدوى حمى الضنك عن طريق أربعة فيروسات وثيقة الصلة تسمى DEN-1 و DEN-2 و DEN-3 و DEN-4. وفقا لما ذكرته صحيفة time now news الهندية.

س: هل يمكن الحصول على حمى الضنك من الاتصال الوثيق بمريض مصاب؟

ج: لا تنتقل حمى الضنك مباشرة من شخص لآخر ينتشر من لدغة بعوضة Aedes aegypti المصابة يمكن ملاحظة أعراض حمى الضنك بعد حوالي أربعة إلى 10 أيام من لدغة البعوضة المصابة.

س: ما هي أعراض حمى الضنك؟

ج: حمى الضنك هي مرض حمى يحد من نفسه وتتراوح أعراضه ما بين الخفيفة غير المصحوبة بالحمى وشديدة الأعراض وهى ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، ألم خلف العينين، آلام العضلات والمفاصل، قيء و غثيان، طفح جلدي، إعياء، يتعافى معظم الناس في غضون أسبوع أو أقل أو أكثر . يُصاب حوالي خمسة في المائة من المرضى بحمى الضنك الشديدة (حمى الضنك النزفية ومتلازمة صدمة الضنك)، تحدث هذه المضاعفات عندما تنحسر الحمى ويمكن أن تحدث خلال 24-48 ساعة (فترة حرجة) بعد نوبات الحمى في حالة حمى الضنك الشديدة ، ينخفض ​​ضغط الدم مما يؤدي إلى حدوث صدمة في بعض المرضى ، ينخفض ​​عدد الصفائح الدموية ويعاني من مشكلة نزيف هذه حالات طوارئ تهدد الحياة.

س: ما هي علامات التحذير من حمى الضنك الشديدة؟

ج: ألم شديد في البطن، القيء المستمر، نزيف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد، دم في البول أو البراز أو القيء، صعوبة أو سرعة التنفس، جلد بارد أو رطب (صدمة)، إعياء، التهيج أو القلق.

CBC

التسلسلي (تعداد الدم الكامل) واختبارًا محددًا لمستضد حمى الضنك والأجسام المضادة واختبارات أخرى حسب الحاجة

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س: ما الاختبارات المعملية التي يتم إجراؤها لتشخيص حمى الضنك؟ ج: قد يطلب الطبيبكس: ما هو علاج حمى الضنك؟

ج: لا يوجد علاج محدد مضاد للفيروسات لحمى الضنك خلال مرحلة الحمى، يجب أن يظل المرضى رطباً جيداً وأن يتناولوا الباراسيتامول مع تجنب استخدام الأسبرين والأيبوبروفين لتقليل احتمالية حدوث نزيف، إن التعرف على حمى الضنك الشديدة وعلاجها في الوقت المناسب يقللان من خطرالوفاة من 10-15 في المائة إلى أقل من 2 %.

س: هل يمكن للإنسان أن يصاب بحمى الضنك مرة أخرى؟

ج: يمكن لأي شخص أن يصاب بأربع إصابات بحمى الضنك خلال حياته تنتج العدوى بفيروس حمى الضنك مناعة مدى الحياة ضد هذه السلالة وحماية مؤقتة من سلالات حمى الضنك الثلاثة الأخرى من المرجح أن تكون عدوى حمى الضنك الثانية واللاحقة مع السلالات المختلفة حمى الضنك الشديدة.