شكرا لقرائتكم خبر عن 5 احتياطات لابد من اتباعها لتجنب الإصابة بكورونا خلال السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أعداد المسافرين فى عطلات للخارج بنسبة كبيرة، بسبب الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدول للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وقد زادت مخاطر السفر جوا أو برا أو بحرا، وفي حال كنت مضطرا للسفر بغرض الترفيه أو فى رحلة عمل اضطرارية، يجب أن تضع في اعتبارك بعض الاحتياطات للبقاء آمنًا وصحيًا، لذلك هناك 5 احتياطات أثناء السفر أثناء فيروس كورونا، وفقًا لموقع شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownews ، كالتالى:

1.اقتناء المطهرات في جميع الأوقات، فإذا كنت تسافر عبر الطريق فيجب عليك تطهير يديك في كل مرة تقابل فيها شخصًا من الخارج أو تتلامس مع أي سطح يتم لمسه بشكل متكرر.



المطهرات

2.ارتداء الكمامات والقفازات

يجب عليك ارتداء الكمامات في جميع الأوقات ويجب عدم الاستغناء عنه حتى تصل إلى وجهتك، يفضل الناس أيضًا ارتداء واقيات الوجه التي توفر حماية إضافية، ارتد قفازا من أجل سلامتك واحمل دائمًا زوجا إضافيا في حالة احتياجك إليه.



ارتداء الكمامات والقفازات

3.تجنب الأطعمة والمشروبات

فلابد من تجنب تناول الطعام وشراء أي مشروبات، بما في ذلك الماء، من الخارج، احمل معك طعامك ومشروباتك لتحافظ على سلامتك، أنت لا تعرف أبدًا من قد يكون قد لمس عبوات الطعام هذه وما إذا كان الشخص مصابًا أم لا، لذلك ، ابتعد عن الطعام في الهواء الطلق بأي ثمن.



تجنب الأطعمة والمشروبات

4.الالتزام بالتباعد الاجتماعى

فلابد من الحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن 6 أقدام بينك وبين أي شخص تقابله أو تتعامل معه، لا تتلامس جسديًا مع أي شخص كان، هناك احتمالات بأن تصاب بالفيروس بشكل أسرع إذا اتصلت مباشرة بالشخص المصاب.



الالتزام بالتباعد الاجتماعى

احذر استراحات المطارات والطرق

إذا كنت تسافر في رحلة طويلة، فحاول ألا تتوقف فى استراحات المطارات أو السفر البرى على الطرق وقلل التوقف قدر المستطاع، كلما قل عدد مرات التوقف ، قلت فرص اتصالك بأي شيء قد يزيد من خطر إصابتك بالعدوى، مثل المسافرين أو العاملين بالمقاهى والمطاعم، واصطحب معك أطعمة ومعلبات جاهزة.