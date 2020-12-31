إصابة ممرض أمريكي بكورونا بعد 8 أيام من تلقيه لقاح فايزر

الخميس 31 ديسمبر 2020

أصيب أحد الممرضين الأمريكيين بفيروس كورونا بعد ثمانية أيام فقط من تلقي لقاح ”فايزر“.



وكان الممرض عامل الطوارئ ماثيو دبليو تلقى لقاح شركة ”فايزر“ في 18 الشهر الجاري، حيث كتب خلال منشور على إنستغرام :“حصلت على فيروس ”كورونا“!، وبعد 15 دقيقة، سألنا العاملون في مجال الرعاية الصحية كيف شعرنا، وكنت أشعر كما لو كنا في وكر لبيع الأفيون وتدخينه“.

وعقب 8 أيام، بدأ ماثيو، الذي يعمل في اثنين من المستشفيات في سان دييغو، بالشعور بالمرض بعد عمله.

وقال ماثيو إنه أصيب بقشعريرة قبل أن يعاني من آلام في العضلات وإرهاق عام، وذهب إلى المستشفى في 26 ديسمبر/ كانون الثاني، لإجراء فحص للفيروس وتأكدت إصابته.

ووفقًا لخبراء الصحة، تعتبر إصابة ماثيو بالفيروس أمرًا مفاجئًا ولكنه ليس غير متوقع.

من جانبه، قال الدكتور كريستيان رامرز، أخصائي الأمراض المعدية في مراكز الصحة في سان دييغو، إنه ليس من غير المتوقع على الإطلاق، وإنه هذا ما يمكن توقع حدوثه من خلال الأرقام.

وأضاف رامرز أنه من المحتمل أن يكون ماثيو قد أصيب بالفيروس قبل تلقي اللقاح، مشيرًا إلى أن التجارب السريرية للقاح تكشف أن الأمر يستغرق من 10 إلى 14 يومًا للبدء في تطوير مناعة.

وكان العاملون على لقاح ”فايزر“ قد وجدوا أن أفضل مناعة ضد فيروس كورونا تأتي بعد سبعة أيام من الجرعة الثانية، والتي تُعطى بعد ثلاثة أسابيع من الأولى، مما يعني أن هناك احتمالًا بأن يتعرض الشخص الذي تلقى اللقاح للإصابة خلال تلك الفترة.

ومن المعروف أن جميع الأشخاص الذين يتلقون اللقاح يحتاجون إلى جرعتين لاكتساب المناعة.