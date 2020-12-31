شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنفس عالى التقنية عن طريق النفخ يكتشف كورونا فى دقيقتين بدقة 93% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتاز اختبار تحليل التنفس الذي يتطلب من المرضى النفخ في أنبوب للكشف عن فيروس كورونا تجربة ناجحة بدقة 93٪، وتم تعيين الاختبار ليتم توزيعه فى إندونيسيا.ووفقا لتقرير صحيفة ميرور " The Mirror "، البريطانية، قد اجتاز اختبار تحليل التنفس عالي التقنية الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا في دقيقتين فقط أول تجربة سريرية له.



جهاز تنفس لتحديد كورونا فى دقيقتين

ويتطلب الاختبار "الخالي من الألم" من المرضى النفخ في أنبوب ودقته 93٪، حيث أجرى باحثون في جامعة جاجاه مادا بإندونيسيا تجربة ناجحة، وتمت الموافقة على جهاز تحليل التنفس لفيروس كورونا ، المسمى GeNose ، من قبل وزارة الصحة الإندونيسية.

وقال الباحث الرئيسي كوات تريانا: "مع دفعة من 100 جهاز سنقوم قريباً بتوزيعها [على المستشفيات والمختبرات] ، ونأمل أن نتمكن من إجراء 120 اختبارًا لكل جهاز، أو 12000 اختبار يوميًا.



جهاز التنفس الجديد

يعتمد تقدير 120 على الدقائق الثلاث المطلوبة لاختبار كل موضوع، والذي يتضمن النفخ في الجهاز، لذلك في غضون ساعة واحدة يمكن للجهاز اختبار 20 شخصًا إذا كان يعمل لمدة 6 ساعات."

تأتي هذه النتائج بعد أن كشفت الأرقام أن عدد مرضى كورونا في مستشفيات NHS في إنجلترا الآن أكثر مما كان عليه خلال ذروة الموجة الأولى في أبريل.

تظهر بيانات NHS England أن هناك 20،426 مريضًا في مستشفيات NHS في إنجلترا حتى الساعة 8 صباحًا الاثنين الماضى ، مقارنة بـ 18974 مريضًا تم تسجيلهم في 12 أبريل.

بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي المؤكدة مختبريًا المسجلة في يوم واحد في المملكة المتحدة أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 41385 اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين ، وفقًا للأرقام الحكومية.

وتأتي هذه الأرقام وسط تحذيرات من أن المستشفيات في الجنوب تواجه ارتفاعًا في الضغط بسبب زيادة عدد مرضى فيروس كورونا.