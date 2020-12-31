إنفوجراف: 7 أمراض تصيب الجهاز التنفسي خلال الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاحب قدوم فصل الشتاء عدد من الأمراض، بعضها موسمية والأخرى قد تكون موجودة بالفعل لكن برودة الجو تفاقم من خطورتها خاصة مشاكل التنفس.

وأغلب الأمراض التي تصيب كثيرين في الشتاء تضرب الجهازين التنفسي والهضمي، وترتبط بالجراثيم الفيروسية والبكتيرية ذات القدرة العالية على الانتشار ونقل العدوى بين الأفراد، ما يستوجب معها طرق وقاية معينة لحماية المناعة من التدهور.



من أشهر الأمراض التنفسية الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الحنجرة والتهابات الشعب الهوائية بالإضافة إلى الالتهابات الرئوية.

”الخليج 365” ترصد في الإنفوجراف التالي، أشهر الأمراض التنفسية المرتبطة بفصل الشتاء.



