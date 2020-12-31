المراكز الأمريكية تعلن تطعيم 2.5 مليون مواطن بلقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تطعيم مليونين و589 ألفا و125 شخصا في البلاد بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا.

وأوضحت أن تلك الأرقام تشمل لقاحي كل من شركة مودرنا وتحالف فايزر-بيونتك.



كانت الإحصاءات التي نشرتها المراكز، الإثنين، أشارت إلى تطعيم مليونين و127 ألفا و143 بالجرعة الأولى من اللقاحين وتوزيع 11 مليونا و445175 جرعة.



وذكرت المراكز أيضا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قفز بواقع 199282 حالة مقارنة مع الإحصاء السابق إلى 19 مليونا و432 ألفا و125 إصابة، بينما زاد عدد الوفيات 3390 إلى 337419 حالة.

ويشمل إحصاء الإصابات والوفيات الفترة حتى الـ4 عصر الثلاثاء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.