شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول هندى: اللقاحات ستحمى من سلالات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البروفيسور كريشناسوامي فيجاي راغافان، المستشار العلمي للحكومة الهندية، إنه لا داعي للقلق بشأن فعالية اللقاحات فيما يتعلق بالمتغيرات الجديدة في فيروس كورونا، مؤكدا أنه تمت دراسة تغييرات في البروتين الشائك لـ السلالة الجديدة الذي تستهدف اللقاحات لبناء درع ضد تأثير الفيروس عليها، وفقا لموقع thehealthsite.

وأضاف راغافان إن التغييرات في سلالة كورونا وتعددها، ليست كافية لجعل اللقاحات غير فعالة، لأن اللقاح يحفز جهاز المناعة على إنتاج مجموعة واسعة من الأجسام المضادة الوقائية، ولا يوجد دليل يشير إلى أن اللقاحات الحالية ستفشل في الحماية من متغيرات كورونا التي تم الإبلاغ عنها من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وأوضح المستشار العلمى لحكومة الهند أنه تم دراسة وتحليل نتائج على ستة مواطنين عائدين من المملكة المتحدة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، فتم وضع التحليلات ودراسة تسلسل الجينوم في مختبرات مختلفة.مضيفا أن اللقاحات قيد الإعداد في الهند وفي جميع أنحاء العالم ستحمي الناس من طفرات فيروس كورونا الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وكانت تحورات سلالة الفيروس التاجي الجديدة التي ظهرت مؤخرًا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وضعت العالم في حالة تأهب قصوى، وظهرت حالة من الفزع والرعب بين الناس فيما إذا كانت اللقاحات المعتمدة حاليًا أو تلك قيد التطوير ستعمل ضد أحدث المتغيرات، والتي يقال إنها أكثر عدوى من الطفرات السابقة.

يختلف البديل الجنوب أفريقي عن البديل البريطاني

من جهة أخرى كشف الباحثون أن كلا من المتغيرات في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة تحتوي على عدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات مقارنة بسلالات الجديدة الأخرى، في حين أن كلا المتغيرين يشتركان في تغيير مشترك في بروتين سبايك الذي قد يجعلهما أكثر عدوى، كشف تحليل التسلسل أنهما نشأ بشكل منفصل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تم اكتشاف سلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا ، والتي يشار إليها باسم 501.V2 ، من قبل شبكة من العلماء أثناء تتبع علم الوراثة لفيروس كورونا، وجد العلماء أن البديل الجديد ، الذي يبدو أنه يركز في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من جنوب إفريقيا ، لديه طفرات متعددة في بروتين "السنبلة" المهم الذي يستخدمه الفيروس لإصابة الخلايا البشرية.

تم العثور على 17 طفرة في البديل البريطاني

لاحظ العلماء البريطانيون 17 تغييرًا أو طفرة في أحدث متغير لفيروس كورونا تم العثور عليه في المملكة المتحدة، والذي يحمل اسم VUI 202012/01، على وجه التحديد، يعتقد أن طفرة "N501Y" في بروتين سبايك مسؤولة عن أن يصبح الفيروس أكثر عدوى. أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن البديل الجديد معدي بنسبة تصل إلى 70 % أكثر من السلالات السابقة.