شكرا لقرائتكم خبر عن مضادات التخثر لا ترتبط بزيادة خطر نزيف الجهاز الهضمى لمرضى كورونا.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الطب الباطني " Journal of Internal Medicine " ، أن استخدام مضادات تخثر الدم ليس عامل خطر لنزيف الجهاز الهضمي (GI) بين مرضى كورونا في المستشفى.وقام الباحثون، من معاهد فاينشتاين للأبحاث الطبية في نورثويل هيلث في مانهاست، نيويورك، بفحص عوامل الخطر المرتبطة بنزيف الجهاز الهضمي في مرضى كورونا في المستشفى.



مضادات التخثر ونزيف الجهاز الهمضى

شمل التحليل مرضى كورونا الذين يعانون من نزيف الجهاز الهضمي والذين تمت مطابقتهم مع مرضى كورونا دون نزيف، بناءً على درجة الميل التي تحسب الأمراض المصاحبة والتركيبة السكانية وعوامل خطر نزيف الجهاز الهضمي ومدة الإقامة.

حدد الباحثون 314 مريضًا من كورونا في المستشفى يعانون من نزيف في الجهاز الهضمي، ولم تكن هناك عوامل خطر محددة مرتبطة بنزيف الجهاز الهضمي، ولا حتى استخدام الأدوية المضادة لتخثر الدم أو العوامل المضادة للصفيحات.

وكتب المؤلفون: "هذه الدراسة مطمئنة نظرًا لأنه يتم وصف مضادات التخثر للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة من كورونا فى المستشفى

كيف تحدث الاستجابة الالتهابية الشديدة

تستمر عدوى كورونا النموذجية لمدة 20 يومًا تقريبًا، وتظهر العدوى الأولية مجموعة من الأعراض السريرية تتراوح بين التهاب الحلق ، والسعال الجاف ، والحمى ، والألم العضلي ، وأعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان ، وفقدان الشهية ، والإسهال، بينما يعاني بعض المرضى المصابين أيضًا من فقدان مؤقت في حاسة الشم والتذوق.

مع تقدم العدوى إلى الأسبوع الثاني أو الثالث ، يظهر على المرضى علامات صعوبة في التنفس ، ومجموعة من العلامات الدموية بما في ذلك قلة اللمفاويات والعدلات ، وتشوهات التخثر مثل الانسداد الرئوي ، وسماكة الدم ، ونادرًا ، بعض الأعراض العصبية.

يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض كورونا الحاد تطوير حالة تعرف باسم "عاصفة السيتوكين" ، حيث تؤدي السيتوكينات ، التي تطلقها الخلايا الوحيدة والخلايا الليمفاوية والضامة السنخية التي تتلامس مع الفيروس ، إلى استجابات التهابية مدمرة.

يدخل الفيروس ويرتبط بمستقبلات الأنف، ثم يربط نفسه بالجهاز التنفسي العلوي وأنسجة الرئة، ويؤدي الالتهاب وحالات نقص الأكسجة الناتجة عن العدوى إلى إفراز مواد تجذب المزيد من الخلايا الليمفاوية إلى الرئتين، مما يؤدي إلى عملية التخثر. ينتج عن هذا تحريض عملية تخثر الدم ، والتي تسبب فشل متعدد الأعضاء.