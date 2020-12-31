شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أمراض صدر: أعراض كورونا ليست بالجهاز التنفسى فقط.. وتزداد مع ارتفاع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مايسة شرف الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العينى، إن هناك أعراضا لكورونا ليست فقط في الجهاز التنفسى فقد تكون في الجهاز الهضمى والعصبى والعضلى والقلب، وتتزايد مع زيادة الأعداد في الموجة الثانية.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، أن أعراض الجهاز الهضمى يسمونها ذبحة معوية لأنه يحدث ضيق في الشرايين في الأمعاء، وتكون آلام في المعدة وشعور بعدم الارتياح، وفقدان الشهية والإسهال.

وأشارت أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العينى، إلى أن بروتوكول علاج أعراض فيروس كورونا ثابت في كل الحالات، حيث هناك بعض الحالات لوحظت لدى السيدات والأطفال طفح جلدى، وكذلك كبار السن، حيث يكون ناك تفسير احتمال تكون كورونا ويتم عمل اللازم، وكذلك تأثر الجهاز العصبى، والتهاب الأعصاب الطرفية من تنميل وحرقان الأطراف، وتأثر العصب السابع ومشاكل في الوجه مع ارتفاع درجة الحرارة، وبعد أيام تظهر أعراض أخرى تظهر أنها كورونا، وكذلك تغييرات نفسية من الأرق والاكتئاب.

وذكرت أن هناك ما بعد كورونا أعراض فى الجهاز العضلى من وهن وضعف العضلات وعدم القدرة على أداء نفس النشاطات قبل الإصابة، وهناك برامج في بعض مستشفيات الولايات المتحدة تقوم بعمل تأهيل عضلى مثل العلاج الطبيعى للحالات التي شفيت من كورونا للاستعادة قوة العضلات، وأنصح من أصيب يقوم بعمل تمرينات تحريك العضلات حتى لا تتاثر ما بعد كورونا.