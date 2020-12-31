شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص وزنك خلال احتفالك برأس السنة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالات رأس السنة 2021 بالمنازل بسبب إجراءات الحماية من كورونا قد تسبب زيادة سريعة فى الوزن يصعب التخلص منها، نظرا لإقبال الناس على نوعية من الأطعمة مثل كعك الفاكهة والبسكويت والشيكولاتة وهى أطعمة غنية بالسعرات الحرارية، وينصح خبراء التغذية والصحة العامة بضرورة وضع خطة نظام غذائى يمكنك اتباعها لتفقد الوزن الزائد بعد حفلات رأس السنة، وفقا لشبكة تايمز ناو الهندية timesnownews، وهذا النظام الغذائى كالتالى:

الشاى الأخضر

يساعدك شرب الشاي الأخضر مرتين في اليوم على إنقاص الوزن بسرعة، وتجنب شرب الشاى مع السكر، ويعمل الكافيين الموجود فى الشاى الأخضر كمنشط لحرق الدهون، كما أنه يحتوى على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة التى تقلل الدهون الزائدة وتعزز عملية التمثيل الغذائى.



الشاى الأخضر

العسل

يستخدم العسل مع المشروبات والفواكه والسلطة بدلاً من السكر، ويمكنك أن تستهلكه مباشرة، لما له من العديد من الفوائد الصحية فيحرق الجلوكوز الموجود فى العسل الدهون بسرعة ما يساعدك على الحفاظ على لياقتك.



العسل

نشاطك البدنى

ركز على تمارين القلب، مارس اليوجا تناول الأطعمة التى تعزز التمثيل الغذائى الخاص بك وتجعلك نشيطًا، اذهب للتنزه، حدد جدولًا لممارسة الرياضة مرة واحدة على الأقل يوميًا، حتى تستمر فى فقدان السعرات الحرارية التى استهلكتها سابقًا أو ما زلت تستهلكها.



نشاطك البدني

الأطعمة الكاملة

تناول أطعمة مثل الفول والسلمون والبيض الكامل والخضروات الخضراء والبطاطا المسلوقة، يساعدك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن بسرعة وسهولة.



السلمون

شرب الماء

شرب الماء قبل وجبات الطعام يوقف شهيتك، كما أنه يساعدك على حرق الدهون لأنه لا يحتوى على سعرات حرارية، وتجنب شرب الماء بعد وجبات الطعام لأنه يزيد الوزن.