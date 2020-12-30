هذا ما يحدث لكبار السن بـ 5 أكواب شاي يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل البريطانية عن فوائد شرب الشاي لكبار السن، خاصة الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما.

وأظهرت الدراسة أن شرب الشاي يحسن وظائف المخ لدى هؤلاء الأشخاص.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدراسة تبين أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من 5 أكواب في اليوم، أكثر تركيزا وأظهروا مهارات نفسية حركية أفضل - تلك التي تربط الدماغ بالحركة، فضلا عن دقة وسرعة رد فعل أفضل يمكن أن تساعد في الأنشطة اليومية، مثل إكمال بانوراما أو الخياطة أو قيادة السيارة.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وقد يساعد في إنقاص الوزن.

ونقلت الصحيفة عن الباحث الدكتور إدوارد أوكيلو، في مركز أبحاث التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل، قوله إن "المهارات التي نراها محفوظة في هذه المجموعة من كبار السن، قد لا تكون فقط بسبب المركبات الموجودة في الشاي، ولكن قد تكون أيضا طقوس صنع إبريق من الشاي أو مشاركة محادثة على فنجان شاي".



ودرس الباحثون بيانات من الدراسة الرائدة في نيوكاسل، التي شملت أكثر من 1000 شخص تزيد أعمارهم عن 85 عاما من نيوكاسل وشمال تينيسايد.

وعند فحص استهلاك الشاي الأسود، كان الباحثون يبحثون عن دليل على أنه يحمي من التدهور المعرفي.



ووجدوا أن ارتفاع استهلاك الشاي كان مرتبطا بشكل ملحوظ بمهارات انتباه أفضل، وسرعة نفسية في المهام المعقدة.

واعتبر البعض أن هذه الدراسة جاءت لتوثق بالطريق العلمية مقولة تشيع عند كثير من العرب، مفادها أن "شرب الشاي يضبط الدماغ".