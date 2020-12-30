وزير الصحة الألمانية: حملة تطعيم كورونا هي الأكبر في تاريخ البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت السلطات الألمانية، الأربعاء، من انتشار كورونا في جميع الأعمار وحذرت من أن التحسن بسبب حملة التطعيم سيستغرق شهورا.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ لوثار ويلر إن "انتشار الفيروس وصل بالفعل إلى جميع الأعمار".



وقال وزير الصحة ينس سبان، إن حملة التطعيم "هي الأكبر في تاريخ ألمانيا"، ووصف بدايتها بالناجحة، وذكر أنه في الأيام الثلاثة الأولى تم حقن الجرعة الأولى لـ 60 ألف شخص.

وتهدف حكومته إلى توزيع حوالي 1.3 مليون جرعة حتى نهاية العام، على أن يتم تمديدها إلى 14 مليون في الربع الأول ومواصلة التقدم، مع احتمال أن تكون قادرة على إتاحة اللقاح لجميع المواطنين قرب منتصف العام.

كما أعرب الوزير عن ثقته في أن اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازنيكا، والذي تم اعتماده اليوم من قبل السلطات الرقابية في المملكة المتحدة، سيتم طلب الموافقة عليه في أوروبا "قريبا".

وأصر سبان على أن هناك حاجة إلى "العديد من اللقاحات الآمنة" وأن زيادة الإنتاج تعتمد على تنوعها.

وأشار إلى أن التطعيم حتى الآن يقتصر على تلك الخاصة بشركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأمريكية فايزر، في انتظار الموافقة على لقاح شركة مودرنا الأسبوع المقبل.

وبلغ إجمالي الإصابات في ألمانيا مليون و687 ألف و185 حالة والوفيات 32 ألف و107 حالة.