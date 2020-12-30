طفرة مفاجئة بإصابات كورونا في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأربعاء، عن تسجيل 26475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة الفرنسية أنه تم أيضا تسجيل 303 وفيات، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى 2600498، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 64381.



وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء عن تسجيل 11395 إصابة و969 وفاة بالفيروس.

وتأتي هذه الإحصائيات في ظل انتقادات متزايدة من جانب أطباء وسياسيين لما وصفوه ببطء عملية التلقيح في فرنسا.