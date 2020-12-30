ميركل تخطط لإغلاق كامل لمدة ٣ أسابيع إضافية لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتمديد الإغلاق الكامل في البلاد ٣ أسابيع إضافية لمواجهة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية "خاصة" عن مصادر رفيعة، مساء الأربعاء، قولها: "وضعت المستشارة ميركل خطة لمواجهة الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا".



وتابعت المصادر "الخطة تتضمن تمديد الاغلاق أسبوعين أو ثلاثة على أقصى تقدير".

ومضت قائلة "وبذلك، تريد ميركل تمديد إغلاق المطاعم والفنادق وأغلبية المتاجر ومؤسسات الترفيه والمدارس حتى نهاية يناير على أقصى تقدير".

وتعقد ميركل اجتماعا مع حكام ولايات البلاد الـ١٦ يوم ٥ يناير المقبل، لبحث تمديد الإغلاق الكامل في البلاد.

وكان رئيس ديوان المستشارية هيلج براون قال في تصريحات سابقة: "عندما يجتمع حكام الولايات وممثلو الحكومة في 5 يناير المقبل، لن نكون قادرين على تقييم الوضع الوبائي بدقة".

وتابع: "بالتالي، سيتعين علينا تمديد الإغلاق الكامل" للمطاعم والمقاهي والحانات والمؤسسات الترفيهية والثقافية، وكذلك "تمديد الحظر المفروض على التجمعات وقيود الخروج للشوارع".

وفي منتصف ديسمبر الماضي، فرضت السلطات الألمانية إغلاقا شاملا لكل المتاجر، باستثناء متاجر المواد الأساسية، والمؤسسات الثقافية والترفيهية، وفرضت قيودا صارمة على التجمعات والخروج إلى الشوارع، على أن تنتهي في 10 يناير المقبل.

وأمس، ذكر معهد روبرت كوخ لمراقبة الصحة العامة، أن 1129 وفاة و22 ألفا و459 إصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في يوم واحد.