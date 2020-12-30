مؤامرة على العلم.. "الصحة العالمية" تحذر من أكاذيب وباء كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العالم لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء إن المجتمع الدولي سيفوز في معركة كورونا إذا تعلم دروس عام 2020 .
وأوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان له، أن العامل الحاسم هو ما إذا كنا سنسمح لنظريات المؤامرة والهجمات على العلم بالانتشار، أو ما إذا كان بإمكاننا السيطرة على الجزء الأخير من الأزمة معًا.
وأوضح أن المعلومات الكاذبة أدت إلى معاناة لا داعي لها في عام 2020 .
وأضاف جيبريسوس: "هناك ضوء في نهاية النفق"، في إشارة منه إلى نشر لقاح وجهود أخرى لهزيمة الوباء الذي اجتاح العالم العام الماضي.
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