جونسون: مليون شخص يتلقون لقاح فايزر اليوم.. ووضع الجائحة لا يزال صعبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مليون شخص سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر بنهاية، الأربعاء، لكن وضع الجائحة لا يزال صعبا للغاية.

وأضاف جونسون في مقابلة مع عدة شبكات تليفزيونية أن الحكومة تشدد قيود مكافحة الفيروس في إنجلترا.



وتابع جونسون في المقابلة التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء، أن إعادة الأطفال إلى المدرسة يشكل تحديا.

واستطرد: "ما زالت هناك أسابيع صعبة وربما شهور أمام هذا البلد".

وأشار جونسون إلى أن الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة بها مخاطر لانتقال الفيروس بشكل كبير، وحث الجمهور على أن يظل منضبطا ويتبع قواعد مكافحة الجائحة.

وأوضح: "الأمل في اللقاح والاختبار لايكفيان وحدهما بالنسبة للأسابيع القليلة المقبلة ، وربما لفترة أطول".

وذكر رئيس الوزراء البريطاني: "نحن الآن في أشهر الشتاء الصعبة للغاية حيث يجب الحفاظ على التركيز، والحفاظ على الانضباط".