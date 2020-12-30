شكرا لقرائتكم خبر عن شرب 5 أكواب شاي يوميا يحسن التركيز لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة بحثية أجرتها جامعة نيوكاسل البريطانية أن شرب خمسة أكواب من الشاي يوميًا يحسن التركيز وأوقات رد الفعل لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا كما أظهروا مهارات "نفسية حركية" أفضل بما في ذلك سرعة رد الفعل.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" في الدراسة تبين أن شاربي الشاي الذين يتناولون أكثر من خمسة أكواب في اليوم أكثر تركيزًا واهتمامًا مستمرًا وأظهروا أيضًا مهارات نفسية حركية أفضل تلك التي تربط الدماغ بالحركة، وفي الاختبارات، أظهروا دقة وسرعة رد فعل أفضل يمكن أن تساعد في الأنشطة اليومية مثل إكمال بانوراما أو خياطة أو قيادة سيارة.

ويعد الشاي الأسود هو الشاي الأكثر استهلاكًا ويمثل 76-78 % من استهلاك الشاي في العالم، تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثالثة في العالم من حيث استهلاك الفرد من الشاي بعد أيرلندا، وأظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول وقد يساعد في إنقاص الوزن.

لكن الباحث الدكتور إدوارد أوكيلو في مركز أبحاث التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل لم يستطع التأكد مما إذا كان هو المشروب أم الروتين الذي يصنعه هو الذي أحدث الفارق في وظائف الدماغ لدى كبار السن، قائلا" المهارات التي نراها محفوظة في هذه المجموعة من كبار السن قد لا تكون فقط بسبب المركبات الموجودة في الشاي، ولكن قد تكون أيضًا طقوس صنع إبريق من الشاي أو مشاركة الدردشة حول فنجان من الشاي".

ودرس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن إقامة مدعومة ، ووجدوا أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يوميًا مع الحليب أو بدونه كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية، واستخدموا بيانات من الدراسة الرائدة في نيوكاسل والتي شملت أكثر من 1000 شخص تزيد أعمارهم عن 85 عامًا ، بدأت في عام 2006 ، ولا تزال الدراسات مستمرة حتى يومنا هذا مع حوالي 200 مشارك حيث أصبحوا معمرين، وتقوم ممرضات الأبحاث بجمع المعلومات من خلال زيارة المشاركين في منازلهم لاستكمال التقييم الصحي المكون من استبيانات وقياسات واختبارات وظيفية واختبار دم أثناء الصيام.

ويقترح الباحثون أن النتائج تعني أنه يجب اعتبار الشاي الأسود كشيء قديم جدًا في أي نظام غذائي يهدف إلى تحسين الانتباه والسرعة الحركية.