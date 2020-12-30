شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يتوقعون تجاوز وفيات الموجة الثانية لكورونا ببريطانيا الموجة الأولى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء ببريطانيا أن وفيات الموجة الثانية من فيروس كورونا من المتوقع أن تتجاوز الموجة الأولى "بحلول يناير 2021.

ووفقا لتقرير جريدة ديلى ستار" dailystar" البريطانية، تتوقع المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة البريطانية "SAGE" ، أن الوفيات من الموجة الثانية من فيروس كورونا، ستكون أعلى من الموجة الأولى بحلول منتصف يناير.



الموجة الثانية من كورونا

وقالت المؤسسة في تحذيرها الصارخ: "من المحتمل أن يتجاوز عدد القتلى في الموجة الثانية عدد القتلى في الموجة الأولى في وقت ما في يناير، ونريد من الحكومة أن تعلن عن إغلاق فوري، مدعية أن أي تأخير سيؤدي إلى "عشرات الآلاف من الوفيات التي يمكن تجنبها".

ودعا الخبراء إلى إغلاق المدارس لمدة شهر لأنها "غير آمنة حاليًا"، وهي استراتيجية واضحة عندما ينتهي الإغلاق الجديد وخطة واضحة لإطلاق اللقاح، وقالت: "على الحكومة أن تتحرك الآن لتجنب وقوع كارثة".

انتقدت مجموعة SAGE المستقلة الحكومة لتجاهلها النصيحة بإغلاق قاطع الدائرة الكهربائية في سبتمبر، وهناك قلق متزايد بشأن سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى والتي تقول المؤسسة إنها ستكون سائدة في إنجلترا بحلول منتصف يناير.

وسجلت المملكة المتحدة رقماً قياسياً يومياً لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حيث ثبتت إصابة 53135 شخصًا في الـ 24 ساعة الماضية، ووفاة 414 شخصا آخر.

يأتي ذلك في الوقت الذى يُعتقد فيه أن السلالة الجديدة من فيروس كوفيد معدية بنسبة تصل إلى 70٪ أكثر من السلالة الأصلية.