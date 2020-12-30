شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح أكسفورد البريطانى.. أرخص لقاحات كورونا وفعاليته تصل لـ90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح لقاح أسترازينكا وأكسفورد Oxford / AstraZeneca ثاني لقاح لفيروس كورونا يتم الموافقة عليه للاستخدام في المملكة المتحدة بعد لقاح فايزر، وهو اللقاح الأرخص سعراً وله فعالية كبيرة تصل لـ 90% بين اللقاحات التي طرحت مؤخراً لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت شبكة "skynews" الأمريكية أن لقاح أسترازينكا أرخص من جميع لقاحات كورونا، حيث إنه يساوي "نفس تكلفة فنجان من القهوة"، ستقل قليلاً عن 3 جنيهات إسترلينية للجرعة، مع جرعة ونصف أو جرعتين.

كما أظهرت نتائج التجارب السريرية أنها فعالة بنسبة تصل إلى 90٪ في الوقاية من كورونا، وهي مطابقة تقريبًا للحماية التي توفرها شركة Pfizer / BioNTech و Moderna المنافسة.

ومنحت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا (MHRA) الضوء الأخضر للقاح، الذي يحمل الاسم الرمزي AZD1222.

وأكد تحليل مستقل نُشر في The Lancet أيضًا أن لقاح Oxford / AstraZeneca آمن وفعال بعد النظر في بيانات المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح.

وكان يُنظر إليه في السابق على أنه المرشح الأوفر حظًا في سباق لقاح كورونا ، فقد تفوقت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer على الفريق البريطاني بمعدل نجاح 95 ٪ ، مع طرح هذه اللقاحات بالفعل في المملكة المتحدة.

في حين أن الغالبية العظمى من 100 مليون جرعة من الدواء الذي طلبته المملكة المتحدة من AstraZeneca سيتم تصنيعها في المملكة المتحدة، مما يمنح لقاح أكسفورد ميزة كبيرة على منافسيه ، فإن الطرح الأولي سيستخدم الجرعات المصنعة في أوروبا.

وعلى عكس لقاح فايزر ، لا يحتاج لقاح أكسفورد إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية.

مثل معظم اللقاحات الأخرى ، يجب إرسالها إلى مراكز التطعيم في شاحنات مبردة أو صناديق تبريد وحفظها في ثلاجة لقاح خاصة بين درجتين مئويتين و 8 درجات مئوية ، ومحمية من الضوء.

اللقاح مبني على أحد الفيروسات الغدية التي تسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي يتم تعديل الفيروس بحيث لا يسبب المرض للإنسان كما أنه يحمل جينًا إضافيًا من فيروس كورونا.

داخل جسم الإنسان ، يصنع الجين بروتين سبايك الذي يغلف قشرة الفيروس التاجي، مما يحفز الاستجابة المناعية التي تحمي من العدوى.

بالنسبة لدورة واحدة من الجرعات - حيث تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة من لقاح أكسفورد ، متبوعًا بقياس كامل بعد شهر على الأقل - كان هناك معدل فعالية بنسبة 90٪.

انخفض ذلك إلى فعالية بنسبة 62 ٪ عندما تم إعطاء جرعتين كاملتين على الأقل لمدة شهر.

شارك ما مجموعه 2741 شخصًا في الدورة التي أثبتت فعاليتها بنسبة 90 ٪ ، بينما تم إعطاء 8895 جرعتين كاملتين.

عند جدولة جميع النتائج ، وصل متوسط ​​فعالية اللقاح إلى 70٪.