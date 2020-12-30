شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 71٪ بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية بالهند إن البديل الجديد المتحور من فيروس كورونا، يعتقد أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 71 % من المتغيرات الأخرى، ، كما شدد معهد الأبحاث الرائد على أهمية إطلاق مراقبة واسعة للجينوم للفيروس لتقييم مدى انتشار الفيروس الجديد، وفقا من موقع thehealthsite.

وقال الدكتور راكيش ميشرا ، مدير مركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية: "يجب أن نراقب أيضًا المتغيرات الأخرى التي قد تظهر بشكل مستقل، حيث تضم الهند ثاني أكبر عدد من السكان المصابين بهذا الفيروس ، في الوقت الحالي"، هي واحدة من 10 معاهد بحثية في الهند تتعقب البديل الجديد في الهند.

حسابات متغيرة جديدة لـ 60 % من العدوى في المملكة المتحدة

تم الإبلاغ عن المتغير الجديد (B.1.1.7) لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر، وهو يمثل 60 % من جميع الإصابات بفيروس كورونا في ذلك البلد، أوقفت العديد من الدول بما في ذلك الهند الرحلات الجوية من المملكة المتحدة مؤقتا، من خلال تتبع واختبار 33000 مسافر سافروا إلى الهند من المملكة المتحدة، أكدت الهند وجود هذا البديل الجديد في البلاد.





مراقبة الجينوم المكثفة مهمة

دعا المركز الهندى إلى تسريع جهود تسلسل الجينوم الفيروسي، والتحقق من وجود المتغير الجديد في الهند. و قالت الدكتورة ديفيا تيج سوباتي ، التي تقود جهود تسلسل جينوم الفيروس التاجي في مركز البيولوجيا الخلوية والجزيئية ، "لقد استخدمنا كلا من طريقة تسلسل سانجر التقليدية وكذلك أدوات تسلسل الجيل التالي الحديثة".

يظهر المتغير الجديد 17 طفرة

يظهر الشكل الجديد 17 طفرة في مادته الجينية، من بين هذه الثمانية تؤثر على بروتين السنبلة، الذي يظهر على سطحه الخارجي، ويرتبط بمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين في الخلايا المضيفة، يعتقد أن إحدى الطفرات تعزز الارتباط بين الفيروس والمستقبلات، وبالتالي تسهل دخوله إلى الخلايا المضيفة ومع ذلك ، لم تؤد الطفرات إلى تفاقم الأعراض أو نتائج المرض، كما أنها لا تشكل عقبة أمام تطوير اللقاح.