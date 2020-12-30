شكرا لقرائتكم خبر عن جلينمارك الهندية تطلق أول دواء مركب بجرعة ثابتة لمرض السكري من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جلينمارك فارماسيوتيكالز الهندية إنها أطلقت دواءً مركبًا بجرعة ثابتة لعلاج مرض السكري من النوع 2 ، وأوضحت الشركة التي تتخذ من مومباي مقراً لها في بيان إنها أدخلت تركيبة جرعة ثابتة في تركيبة العقار الجديد لإدارة مرض السكري من النوع 2.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news ، أن الدواء حسب ما المعلومات التى قدمتها الشركة يجب تناوله مرتين يوميًا للتحكم في نسبة السكر في الدم لدى المرضى.

وأكدت شركة الأدوية جلينمارك أنها أول شركة في العالم تطلق تركيبة جرعة ثابتة من الدواء أنها حصلت على موافقه منظم الأدوية الهندية لتصنيع هذا الدواء في أواخر نوفمبر الماضى .

قال نائب رئيس مجموعة جلينمارك الوك ماليك: "يسعدنا تقديم هذه التركيبة المبتكرة للجرعة الثابتة ، والتي تعتبر متطورة وتم بحثها على نطاق واسع وبتكلفة معقولة للمرضى في البلاد".

وفقًا للاتحاد الدولي للسكري أن دول الهند تعد عاصمة لمرض السكرى فى العالم، حيث تضم ما يقدر بنحو 77 مليون مريض بالسكرى، ما يجعلها ثانى أعلى دولة من حيث عبء المرض، وهو اضطراب فى التمثيل الغذائى يؤدى إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم، وتبدأ سكريات الدم غير المنضبطة لفترة أطول فى التأثير على أعضاء أخرى فى الجسم، وعادة ما يصيب الكلى وشبكية العين وبطانة الأوعية الدموية في الشرايين والقدمين، ما يؤدي إلى معاناة لا يمكن تصورها للمريض.

يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير قاسٍ على الشرايين، خاصة الشرايين التي تمد الطرف السفلي بالدم، مرض الشرايين المحيطية هو حالة تبدأ فيها الشرايين التي تمد الأطراف السفلية بالدم بالضيق بسبب ترسب لويحات الكوليسترول في طبقات الشريان ما يؤدي إلى تضيق تجويف الأوعية الدموية، في البداية يشكو المريض من آلام في ربلة الساق أو في الأرداف والتي يشعر بها بعد المشي لمسافة معينة، يعاني المريض من ضيق في العضلات، ولا يستطيع المشي لمسافة أطول، والذي يتم حله تلقائيًا خلال 5-7 دقائق من الراحة ، ويمكنه مواصلة المشي. وهذا ما يسمى بألم العرج أو ألم المشي. قد تختلف هذه الأعراض تبعًا لمدى التضيق الناجم عن نقص إمداد الدم.