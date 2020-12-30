شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأمريكية تحظر تناول السكريات والحلويات للأطفال من عمر يوم وحتى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الصحة الأمريكية إرشادات جديدة في الولايات المتحدة بمنع تناول الرضع والأطفال من عمر يوم وحتى عامين، بتناول الحلويات والأطعمة التي تحتوى على نسب عالية من السكريات، طبقا لتقرير نشر في موقع شبكة فوكس نيوز الإخبارية foxnews.

وأوصت وزارة الصحة الامريكية، الآباء والأمهات بمنع تناول الحلوى مثل الكيك والأيس الكريم والكعك للأطفال والصغار، كما أوصت بضرورة إرضاع المولود لمدة 6 أشهر على الأقل وعدم إضافة سكر للأطفال دون بلوغهم عامين.

واستندت توصيات وزارة الصحة الأمريكية على تقرير صادر من جامعة كاليفورنيا حول أضرار تناول السكريات للأطفال، والذى أوصى بضرورة تجنب تناول السكر المضاف إلى أقل من 6٪ من السعرات الحرارية ويجب على الرجال الحد من تناول الكحوليات إلى مشروب واحد يوميًا.

وأوصى التقرير على ضرورة أن يتناول الرضع حليب الثدي فقط على الأقل حتى يبلغوا 6 أشهر ، وفي حالة عدم توفر حليب الأم ، يجب أن يحصلوا على حليب الأطفال المدعم بالحديد خلال السنة الأولى، كما يجب أن يحصل الأطفال على فيتامين د التكميلي بعد الولادة بفترة وجيزة.

ونصح التقرير المرأة الحامل بعدم تناول الكحوليات، نظرا لأن تناول الكافيين بكميات كبيرة ينجم عنه مضاعفات خطيرة تؤثر على صحة الأم ورحلة الحمل والجنين، كما أوصت بضرورة تناول الحوامل المأكولات البحرية التي تعزز نمو الدماغ الصحى لدى اطفالهن، مثل تناول السلمون والسردين والبلطي، التي تحتوي على مستويات منخفضة من الزئبق.

الجدير بالذكر أن السلطات الصحية الامريكية تقوم بإصدار الإرشادات الغذائية كل خمس سنوات من قبل وزارة الزراعة ووزارة الصحة والخدمات البشرية، والتي تستهدف وضع معايير لوجبات الغداء المدرسية والبرامج الأخرى، التي تستهدف الحفاظ على صحة الأطفال .