أمريكا تحدد موعد ترخيص لقاح كورونا من أكسفورد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن الموعد المتوقع للترخيص للقاح أكسفورد/ أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلن منصف السلاوي، كبير مستشاري برنامج التلقيح الأمريكي، أن الولايات المتحدة تتوقع الترخيص في نيسان/أبريل للقاح استرازينيكا/أكسفورد المضاد لكوفيد-19، أي بعد أكثر من 3 أشهر من موافقة السلطات البريطانية على استخدامه.



وقال السلاوي، في مؤتمر صحفي، إن الاختبارات الأمريكية والدراسات ستكتمل من أجل الموافقة "في وقت ما مطلع نيسان/أبريل".

وأضاف: "سيكون قد تم تصنيع عشرات ملايين الجرعات.. وبالتالي ستكون متوافرة للاستخدام في حال دعمت المعطيات الموافقة عليه".

ولم يعتبر أن بريطانيا تسرعت في قرارها، وأثنى على الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية بوصفها "مؤسسة تقوم على العلم".

وأضاف: "لذا ليس لدي أي تساؤلات حول قرارها".

وتابع: "بإمكاني التعليق على متطلبات عملية اتخاذ القرار كما حددناها هنا في الولايات المتحدة".

وعبر السلاوي عن الأمل في الحصول على الموافقة في النصف الأول من شباط/فبراير للقاح جانسن الذي طورته شركة جونسون اند جونسون، وبخلاف اللقاحات التي حصلت على موافقة أولية، يأتي في جرعة واحدة.