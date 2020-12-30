دراسة تكشف مفاجأة عن وفيات كورونا في إيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، الأربعاء، عن مفاجأة تتعلق بوفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقال المعهد إن من المحتمل أن يكون إجمالي وفيات كورونا أكبر بكثير من المعلن، وذلك في تحليل يشير إلى آلاف الوفيات التي لم يُذكر كوفيد-19 كسبب رسمي لها.



وفي التقرير الثاني الذي يصدره حول تأثير الجائحة على معدل الوفيات بإيطاليا، قال المعهد إن هناك زيادة تقدر بنحو 84000 وفاة خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بمتوسط الوفيات خلال نفس الفترة في ​​السنوات الخمس السابقة.

وبين هذه "الوفيات الزائدة"، نسبت وزارة الصحة ووحدة الحماية المدنية 57647 وفاة لفيروس كورونا بشكل رسمي، بما يعادل 69 بالمئة.

ولا تزال إيطاليا تسجل مئات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يوميا منذ انتهاء مدة الدراسة، مع وصول العدد الرسمي بعد التحديث إلى 73604 حالة، الأربعاء، وهو الأعلى في أوروبا والخامس على مستوى العالم.