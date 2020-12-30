شكرا لقرائتكم خبر عن منها القولون العصبي.. استشاري يوضح 5 أسباب للشعور بـ«نغزات الصدر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر أسباب الشعور بنغزات الصدر، مؤكداً وجود 5 عوامل للشعور بهذا العرض. وأبان في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن هذه الأسباب تتمثل في آلام العضلات والقولون العصبي، وارتخاء صمام مترالي و انقباض الشرايين والقلق النفسي.

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