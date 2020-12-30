شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي: المعلومات المغلوطة تسيطر على الشارع الأمريكي.. و«كورونا صيني» الأبرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصدق عدد كبير من الأمريكيين المعلومات المغلوطة بشأن بأصل فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية الأمريكية بالإضافة إلى نظريات المؤامرة، وفقا لاستطلاع جديد أجرته كل من الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية ومؤسسة معايير الصحافة المستقلة.

وكشف الاستطلاع الذي نشرته الإذاعة الوطنية الأمريكية على موقعها، الأربعاء، عن أن «40% من عينة المشاركين الذين شملتهم أسئلة الاستطلاع، وعددهم 1115 يعتقدون أن فيروس كورونا تم تصنيعه في معمل صيني على الرغم من عدم توافر دليل على ذلك، بينما يؤكد العلماء أن السفير س ينتقل من البشر إلى أنواع المخلوقات الأخرى»، مشيرًا إلى أن «ثلث الأمريكيين يعتقدون أنه تم التلاعب في أصوات الناخبين لمساعدة الرئيس المنتخب جو بايدن على الفوز في الانتخابات، رغم أن المحاكم ومسؤولي الانتخابات ووزارة العدل لم يعثروا على دليل من شأنه أن يغير النتيجة».

وأشار تقرير الإذاعة إلى أن «نتائج الاستطلاع تعتبر إضافة إلى أدلة متزايدة على أن المعلومات المغلوطة تحظى بمكان لها داخل المجتمع الأمريكي وأن نظريات المؤامرة صارت الاتجاه السائد، خاصة في غضون تفشي جائحة كورونا».

وعلق المشرف على الاستطلاع مع مؤسسة معايير الصحافة المستقلة قائلًا إن «تلك النتائج تثير القلق حول كيفية إقناع الناس بالحقائق الأساسية»، مضيفا أن «الناس يرغبون في تصديق أمور رؤيتهم للعالم وما يجب أن يكون عليه حتى ولم يكن ذلك على اساس من الحقيقة والواقع».