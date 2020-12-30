10 نصائح لتجنب الأمراض الشتوية.. التهوية والفيتامينات أهمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصاحب قدوم فصل الشتاء عددا من الأمراض، بعضها موسمية والأخرى قد تكون موجودة بالفعل لكن برودة الجو تفاقم من خطورتها خاصة مشاكل التنفس.

وأغلب الأمراض التي تصيب كثيرين في الشتاء تضرب الجهازين التنفسي والهضمي، وترتبط بالجراثيم الفيروسية والبكتيرية ذات القدرة العالية على الانتشار ونقل العدوى بين الأفراد، ما يستوجب معها طرق وقاية معينة لحماية المناعة من التدهور.



من أشهر الأمراض التنفسية الإنفلونزا ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الحنجرة والتهابات الشعب الهوائية بالإضافة إلى الالتهابات الرئوية.

نصائح للوقاية





الدكتور سامح أحمد، استشاري أمراض صدرية وحساسية في مصر، قال إن من أشهر الأمراض التي تضرب الجهاز التنفسي في موسم الشتاء حساسية صدر (الربو الشعبي) نتيجة تغير الفصول وبرودة الجو.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الأمراض الشتوية تضم أيضا حساسية الأنف (الجيوب الأنفية)، والحساسية المسببة نتيجة طارئ مثل دخان أو أتربة، ونزلات البرد المتكررة والإنفلونزا.

ونصح الطبيب المختص بضرورة اتباع ما يلي للوقاية من الإصابة بهذه الأمراض:

- الجلوس في أماكن جيدة التهوية تحظى بهواء متجدد بشكل مستمر.

- عدم مخالطة المصابين بالأمراض المعدية والقابلة للانتقال بالاختلاط.

- ارتداء الكمامة أمر مهم خصوصا في التجمعات والمواصلات والأماكن المزدحمة.

- الاهتمام بالفيتامينات الطبيعية من خلال تناول الفاكهة والخضراوات.

- النظافة أحد طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي، خاصة ما يتعلق بغسل اليدين باستمرار للتخلص من الجراثيم.

- الابتعاد عن المدخنين لحماية الجهاز التنفسي من أمراض التدخين السلبي.





- ممارسة الرياضة كونها تعمل على تقوية العضلات واستنشاق الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون.

- تناول كمية كبيرة من السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم والتخفيف من إفرازات الرئتين.

- ارتداء هدوم ثقيلة للحماية من نزلات البرد.

- ضرورة زيارة الطبيب حال الشعور بأي من الأعراض التالية:

ارتفاع درجة الحرارة

سعال متواصل أو متكرر

إرهاق الجسد وألم في العضلات

أمراض الجهاز التنفسي





تتعدد الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، لكن من أشهرها:

الإنفلونزا Influenza

عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي ينتج عنها أعراض السعال الجاف والرشح والبلغم واحتقان الحلق والتعب العام والصداع، وقد يصحبها حمى وقيء وغثيان.

الزكام Common Cold

من أكثر الأمراض شيوعا في فصل الشتاء، ويصيب غالبية الناس ويطلق عليه البعض (الرشح)، وهو مرض تسببه فيروسات عدة، ويصاحبه آلام في الجسم وصداع وعطس وسيلان في الأنف.

وتنتقل فيروسات الزكام باللمس المُباشر، أو عن طريق الرذاذ، ويتعلق نقل الفيروس من شخص إلى آخر بالمدة الزمنية التي يقضيها الفرد بجوار المريض وبكمية الفيروسات الموجودة لدى الأخير.

التهاب الحلق Sore Throat

مرض يصيب كثيرين في فترة الشتاء لعدة أسباب بينها العدوى الفيروسية والبكتيرية واحتقان اللوزتين، ومن أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقيء، صعوبة في البلع، آلام في اللوزتين، ظهور رائحة غير محببة في الفم.

السعال Productive cough

يعتبر وسيلة الجسم لإزالة وإخراج الأجسام الغريبة أو اللعاب (المخاط) من الرئتين والشعب الهوائية، لحمايتها وتنظيفها من الملوثات.





الربو Asthma

مرض مزمن يصيب الإنسان نتيجة التهاب مجاري الهواء في الرئتين (الشـعب الهوائية Bronchi)، ما يقلل أو يمنع من تدفق الهواء إلى هذه الشعب، مسبباً نوبات متكررة من ضيق التنفس التي يرافقها صفير بمنطقة الصدر وبعض الأعراض الأخرى.

وليس هنالك علاج لمرض الربو، لكن من الممكن السيطرة على أعراضه بتجنب العوامل المحفّزة له ومراقبة الأعراض، وتناول أدوية لمدى طويل لمنع نوبات الربو.

الالتهاب الرئوي Pneumonia

تلوث في الرئتين يسبب السعال والحمى وصعوبات في التنفس، ويصحبه آلام في الصدر تشتد أكثر فأكثر عند السعال أو أثناء الشهيق.

ويستمر الالتهاب عادة من أسبوعين إلى ثلاثة ثم يزول، وغالبا يمكن معالجته في البيت دون الحاجة للاحتجاز في المستشفى.

الحساسية Allergie

هي رد فعل جهاز المناعة لمواد غير مألوفة له، إذ ينتج بروتينا يدعى الضدّ لحماية الجسد من الأجسام الغريبة التي قد تغزوه وتسبب الأمراض أو العدوى.

وقد تسبب الحساسية أعراضا مختلفة يمكن أن تظهر على الجلد، في الجيوب الأنفية، في المسالك الهوائية التنفسية وفي الجهاز الهضمي، وتختلف حدتها ودرجة خطورتها من شخص إلى آخر، ويمكن تخفيف الأعراض ببعض العلاجات.