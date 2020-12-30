ليبيا تسجل 15 وفاة و585 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بتسجيل 585 إصابة و15 وفاة، وشفاء 861 حالة، خلال 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 200 إصابة و676 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.
وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 99 ألفًا و935 شخصا، بينهم 27 ألفًا و203 حالة نشطة، ووفاة 1449 شخصًا.
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