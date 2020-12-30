العليمي: هجوم عدن يكشف النزعة الإرهابية لدى منفذيه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور عبدالله العليمي مدير مكتب رئيس اليمني، إن الهجوم الإرهابي الغادر والجبان على مطار عدن الدولي يستهدف كافة أبناء الشعب اليمني، ويعكس النزعة الإرهابية الكاملة لدى منفذيه.

وأضاف العليمي في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الأربعاء، أن" الهجوم الإرهابي الغادر في لحظة احتشاد جماهيري واسع لاستقبال الحكومة يعكس النزعة الإرهابية الكاملة لدى منفذيه ويستهدف كافة ابناء الشعب اليمني".



وتابع: "لا شك أن هذه الأعمال ستزيد من إصرارنا على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام".

وأكد العليمي أن جهودا مضنية بذلت للوصول إلى هذه اللحظة التاريخية الفارقة من جانب الرئيس عبدربه منصور هادي والأشقاء في المملكة العربية السعودية وكل الحريصين على السلام في اليمن.

وأشار مدير مكتب الرئيس اليمني، أن هذه الجهود ستستمر رغم كل التحديات المتوقعة، والشعب اليمني والأشقاء وكل الأحرار في العالم يقفون بصورة كاملة مع الحكومة التي ستواصل عملها من العاصمة عدن.

ووقع انفجاران مصحوبان بإطلاق نار في مطار عدن، لدى وصول طائرة الحكومة، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى.

ولاقي الهجوم إدانات واسعة، ومطالب بتحركات دولية عاجلة لمحاسبة مرتكبيها، ومن يدعمهم بالمال والسلاح، وفق القانون الدولي والإنساني.

ووصل وزراء وأعضاء حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة قادمين من الرياض، إلى مطار عدن الدولي، وذلك لمباشرة مهامها من العاصمة المؤقتة.

وكان في استقبال أعضاء الحكومة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، وعدد من المسؤولين المحليين والقادة العسكريين.