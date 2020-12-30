أنشطة الأطفال في سن الـ 10 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 04:39 مساءً -

تمثل الألعاب دوراً أساسياً ومحورياً في أنشطة الأطفال في عمر 10 سنوات ، حيث إنها تساعد في تنمية وتطوير مهارات وقدرات الأطفال الذهنية والبدنية والاجتماعية أيضاً، إلى جانب كونها بالطبع وسيلة أساسية للترفيه، ولذلك على الآباء أن يهتموا كثيراً بالبحث عن كل جديد في عالم الألعاب يمكن أن يساعد أطفالهم في تنمية قدراتهم ومواهبهم، كان لقاؤنا مع الدكتور محمد القاضي المدرب بنادي التوفيقية للتنس الذي وضع خطوطاً للأنشطة المناسبة لسن 10 سنوات فما فوق

الأنشطة تساعد على تطوير مهارات الطفل

شروط اختيار النشاط واللعبة المناسبة

النشاط يتناسب ومرحلة الطفل العمرية

أن يكون النشاط متناسباً لمرحلة الطفل العمرية، والألعاب المختلفة تحتفظ بقيمتها في تنمية قدرات الإنسان بطريقة تعتمد على الترفيه حتى بعد مرحلة الطفولة

يمكن أن نقسم الأنشطة المختلفة من حيث مساهمتها في تنمية قدرات الطفل إلى ألعاب أو أنشطة تعتمد على الحركة، وتعمل على تنمية وتقوية عضلات الجسم، وألعاب تعتمد على التفكير والمعرفة وتقوم بتنمية المهارات العقلية المختلفة

10 سنوات هي المرحلة العمرية التي تتميز بالفوران في النمو البدني والعقلي على السواء وحتى سن 15 عاماً، وعليكِ أن تتذكري عزيزتي الأم أن رأي الطفل في اختيار ألعابه يعتبر أمراً محورياً

ولا يمنع هذا من رؤيتك في ملاءمة النشاط لميول الطفل وقدراته أم لا، ولكن لا تشركي طفلك في أنشطة لا تناسبه، ولا تذهبي أيضاً لشراء ألعاب لطفلك في هذه السن دون اصطحابه ومشاورته.

الألعاب الإلكترونية تعد ترفيهية بالمقام الأول، ودورها في تنمية مهارات الطفل يعد محدوداً، ولكن لا يمكن تجاهل احتياجات الطفل أحياناً لشراء بعضها

أنشطة أطفال سن 10 سنوات

أولاً: نشاط يقوم على تنمية القدرات الجسمانية

نشاط لتنمية القدرات الجسمية

مثل: العجلة أو الدراجة.. وهي بالطبع معروفة للجميع، ويمكن -مع دخول الطفل لمرحلة المراهقة- أن نساعده على ان تكون دراجته وسيلة لبعض تنقلاته المحدودة

بالإضافة إلى المجهود الحركي والبدني للطفل، فبداخلها تنمية أيضاً لاستقلاله واعتماده على ذاته، وقد يتمكن الطفل من المشاركة في بعض المسابقات الخاصة بالدراجات لتحفيزه

الباتيناج: مرة أخرى نشاط ترفيهي يساعد على تنمية المهارات الحركية ومهارات التوازن، وقد يتمكن الطفل من تطوير نفسه والمشاركة في بعض المسابقات الرياضية

نشاط المضارب الرياضية..تحت إشراف متخصصين

الإسكوتر العادي أو الكهربائي: تعد من الأنشطة الترفيهية والتي تعمل على تنمية مهارات التوازن والتحكم في حركة الجسم، والأنواع الحديثة خاصةً تعد جاذبة جداً للأطفال

المضارب الرياضية: مثل مضارب الإسكواش والتنس والراكيت، وهي ألعاب رياضية بالدرجة الأولى، ويفضل ممارستها تحت إشراف متخصصين

ثانياً: أنشطة تقوم بتنمية المهارات العقلية

"لعبة سكرابل" لتنمية المهارات اللغوية

والمهارات العقلية تنقسم إلى عديد من الأقسام، فهناك المهارات اللغوية والمهارات الحسابية ومهارات الذاكرة...إلخ

ألعاب تعمل على تنمية المهارات اللغوية مثل لعبة -بيكشينري- وهي لعبة تقوم في الأساس على القدرة على التعبير عن معاني الكلمات باللغة الإنجليزية عن طريق الرسم

ويقوم بممارستها 3 أطفال معاً على الأقل، فهي أيضاً تنمي القدرة على الممارسات الجماعية والتعامل مع الآخرين سواء كانوا أخوة أو أصدقاء

سكرا بل..وهي لعبة تقوم على مهارة تكوين الكلمات من مجموعة من الحروف المتاحة، ويقوم بممارستها طفلان على الأقل، فهو نشاط يساعد على تنمية المهارات الاجتماعية للطفل

ثالثاً: لعبة مونوبولي ..وتنمية المهارات الحسابية والتخطيط

ليجو..لتنمية المهارات الهندسية والبناء

بنك الحظ: وهذه اللعبة تلعب دوراً هاماً في تنمية قدرات الطفل في التعامل مع الأموال، ومهارات البيع والشراء، وأيضاً التخطيط للمستقبل

ليجو.. من الألعاب التي تعمل على تنمية المهارات الهندسية والبناء، وتعتمد على قدرات الطفل في الفك والتركيب والبناء، وتتميز سلسلة ألعاب ليجو بوجود تدرج عمري واضح بين الألعاب

رابعاً: ألعاب تعمل على تنمية المهارات الفنية والرسم

ممارسة الأنشطة.. تساعد في تحديد خيارات الطفل المستقبلية

في هذه السن غالباً ما يقتصر استعمالها على الأطفال الموهوبين أو المتعلقين بالأعمال الفنية، وتنمية مهارات الرسم والتلوين

هي ألعاب تساعد على تنمية الحس الفني لدى الطفل، وعلى الآباء تسهيل اقتناء الطفل

لأحدث أدوات الرسم والتلوين، ولا مانع من إدراجه في بعض الكورسات الخاصة بتنمية هذه المهارات، فقد تساعده هوايته كثيراً في تحديد خياراته المستقبلية

خامسا: ألعاب تنمية مهارات الملاحظة والتركيز Puzzles

الأحاجي والألغاز..ومراعاة التدرج في الصعوبة

الأحاجي مناسبة لعمر الطفل، ومراعاة التدرج في الصعوبة على مدار المراحل العمرية

والآن عزيزتي الأم، هل لديك إضافات على أنشطة أطفال عمر 10 سنوات؟ اكتبيها في المربع أدناه وسوف يعلق عليها خبراء الخليج 365

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