شكرا لقرائتكم خبر عن بهارات بيوتك..لقاح كوفاكسين الهندى فعال فى التعامل مع سلالات كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بهارات بيوتك الهندية أن لقاحها المرشح لفيروس كورونا كوفاكسين سيكون فعالاً في التعامل مع سلالات جديدة من فيروس كورونا، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية كريشنا إيلا إن مكونات البروتين في كوفاكسين غير النشطة ستهتم بالطفرات، وجاءت تعليقاته وسط مخاوف متزايدة بشأن سلالات جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، وخاصة المتغير الذي تم اكتشافه مؤخرًا في المملكة المتحدة.

وأكد كريشنا إيلا أنه من المتوقع أن يكون لأي فيروس الكثير من الطفرات، وتقوم شركة بهارات بيوتك ومقرها حيدر أباد بتطوير لقاح كوفاكسين بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية، وأكملت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية، وتستمر تجارب فعالية المرحلة الثالثة من كوفاكسين مع 20 ألف متطوع كما تعمل الشركة أيضًا على تطوير لقاح أنفي بجرعة واحدة لفيروس كورونا.

واكد رئيس الشركة في محاضرته "الابتكار في الصحة العامة - رحلتنا" ، إن هناك 40 ألف فيروس غير معروف و 10 آلاف فيروس حيواني وأن هناك حاجة إلى التركيز على الأمراض المهملة وغير المعروفة التي يمكن أن تصبح أوبئة عالمية في المستقبل، مضيفا أن كل الأمراض المهملة تبدأ من الدول النامية.

وأظهر لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة وذاكرة الخلايا التائية، بعد ثلاثة أشهر من الحقن في متطوعي المرحلة الأولى، ونتائج أمان مقبولة في المرحلة الثانية من الدراسة، في متابعة لتجربة المرحلة الأولى ، أنتج كوفاكسين مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة التي ظلت مرتفعة في جميع المشاركين لمدة ثلاثة أشهر (في اليوم 104) بعد التطعيم الثاني ، بناءً على هذه النتائج ، أثبتBBV152 أنه يمكن أن يولد أجسامًا مضادة قد تستمر لمدة 6-12 شهرًا ، كما قالت شركة بهارات، وأوضحت أن نتائج دراسة المرحلة الثانية تظهر أنه تمت ملاحظة كل من الاستجابات الخلطية والخلوية لم يلاحظ أي فروق معادلة للأجسام المضادة بين الجنسين وعبر الفئات العمرية.