شكرا لقرائتكم خبر عن "الأدوية البريطانية" تعلن سلامة لقاحات كورونا لمرضى حساسية الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة المتحدة، أن أخذ لقاحات فيروس كورونا، لاينجم عنها أية مضاعفات أو آثار جانبية للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام والدواء، موضحة أنه تم التأكد من سلامة كل من لقاح فايزر الأمريكى ولقاح أكسفورد لمن يعانون من حساية شديدة تجاة بعض الأطعمة والعقاقير، طبقا لتقرير نشر فى صحيفة مترو metro البريطانية .

وأشارت هيئة مراقبة الأدوية ببريطانيا، إلى أن المحاذير من تناول اللقاحات تكمن لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف في التفاعل مع اللقاحات أو أي مكونات محددة فيها، خاصة أن اللقاحات لم ينجم عنها أية مضاعفات بعد أن تناولها نحو مليون ونصف شخص بالمملكة المتحدة.

واستند التقرير الصادر من الهيئة أنه يمكن على الطاقم الطبي التعامل مع التفاعلات الحساسية الناجمة عن تناول اللقاح للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأطعمة والدواء، من خلال التوجيه السريري القياسي وفترة مراقبة بعد التطعيم لمدة 15 دقيقة على الأقل، لذلك نصحت لجنة الأدوية البشرية أي شخص يعاني من حساسية تجاه الطعام أو غيره من الأدوية أو اللقاح يمكنه الحصول على لقاح فايزر دون الشعور بالتخوف أو القلق.

يأتي ذلك بعد أن صرحت الحكومة البريطانية الاربعاء الماضى باستخدام لقاح ثانى ثبت فاعليته ضد فيروس كورونا، الذى طورته جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية للأدوية.

وكان سبق وتم اطلاق حملات التطعيم في نحو 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي للقاحات كورونا، التي على رأسها لقاح فايزر الامريكى الذى ثبت فاعليته بنسبة 95٪ للحماية من الإصابة بمرض شديد ناتج عن الفيروس.