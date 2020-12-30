شكرا لقرائتكم خبر عن من يحصل على لقاح أكسفورد وأسترازينكا أولاً فى بريطانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الموافقة على لقاح أكسفورد وأسترازينكا البريطاني يطرح الكثيرون تساؤلا حول من الذى له أولوية الحصول على اللقاح، وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن جميع البالغين في المملكة المتحدة يمكنهم الآن توقع الحصول على لقاح فيروس كورونا إذا أرادوا ذلك، مضيفاً أن الموافقة على حقنة أكسفورد/ أسترازينيكا اليوم تعني أن هناك جرعات كافية لكل بريطاني يريد الحصول على اللقاح.

وبحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميرور" فقد طلبت المملكة المتحدة ما يكفي من لقاح أوكسفورد لـ 50 مليون شخص ، بالإضافة إلى ما يكفي من حقنة Pfizer لـ 20 مليون شخص، ومع ذلك، سيستغرق تطعيم غالبية السكان عدة أشهر.

وقال مات هانكوك إنه سيكون هناك الآن ما يكفي من لقاح فيروس كورونا المعتمد لكل شخص بالغ في المملكة المتحدة - ولكن مع ترتيب أولوية صارم، سيستغرق الأمر شهورًا حتى يبدأ الأشخاص الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في الحصول على اللقاح.

وقال هانكوك إن الفئات الأكثر ضعفًا في المرحلة الأولى، بما في ذلك جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، سيتم تطعيمهم "بحلول الربيع" لكنه لم يحدد موعدًا لذلك، أو عندما يبدأ البريطانيون الأصحاء الأصغر سنًا في التطعيم ضد كورونا.

وستضع اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين معلومات محدثة على قائمة الأولويات اليوم وقال لبي بي سي بريكفاست: "لقد قالوا إن ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالترتيب الذي يجب إعطاء الأولوية للناس يجب أن يكون هو نفسه تمامًا مثل لقاح فايزر، وهو خبر سار.

على عكس حقنة Pfizer ، يمكن تخزين لقاح أكسفورد في درجات حرارة روتينية ويجب إعطاء الجرعة الثانية فقط بعد 12 أسبوعًا وهذا يعني أن الحكومة يمكن أن تعطي الأولوية للحصول على جرعتهم الأولى من اللقاح لعدد أكبر من الأشخاص.

تضع قائمة الأولويات المقيمين في دور الرعاية، والعاملين في مجال الصحة والرعاية في الخطوط الأمامية والذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا في المرتبة الأولى ، يليهم المتقاعدون الأصغر سنًا ، والحراس، والذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من حالات صحية مثل أمراض الكبد أو السكري أو السمنة المرضية.

قال السيد هانكوك: "بمجرد تطعيمهم جميعًا والذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وهي شريحة كبيرة من السكان ، سنستمر في تطعيم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا- على الرغم من أن احتمالية الوفاة من المرض أقل بكثير إذا كان عمرك أقل من 50 عامًا.

وأضاف " يمكنني الآن أن أقول بثقة أنه يمكننا تطعيم الجميع - باستثناء الأطفال بالطبع، لأن هذا اللقاح لم يتم تجربته على الأطفال وعلى أي حال فإن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأعراض المرض."

قائمة أولويات لقاح أكسفورد وأسترازينكا المرحلة الأولى

-المقيمين في دار رعاية لكبار السن ومقدمي الرعاية لهم

- الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا وأكثر والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية في الخطوط الأمامية

- الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر

-جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا وأكثر والأفراد المعرضين للخطر سريريًا من جميع الأعمار

- الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر

-جميع الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا يعانون من ظروف صحية أساسية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفيات

- 60 سنة وما فوق

- أولئك الذين يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر

- أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر

قائمة أولويات لقاح أكسفورد المرحلة الثانية

-سيكون جميع الأصحاء الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في "المرحلة الثانية" من طرح اللقاح.

-لم يتم تحديد الترتيب الذي سيحصلون عليه بعد ، ولكن يمكن إعطاء الأولوية للناس حسب:

-اول المستجيبين

-الجيش

-القضاء

-المعلمون

-عمال النقل

-موظفو الخدمة العامة.

مع اكتمال التجارب على الأطفال والنساء الحوامل ، قالت الحكومة إنها ستكتسب أيضًا فهمًا أفضل لسلامة وفعالية اللقاحات لدى هؤلاء الأشخاص أيضًا.

ما الظروف الصحية التي تعني أنه يمكنك الحصول على اللقاح؟

يمكن للبالغين في سن العمل الذين يعانون من ظروف صحية أساسية "تزيد من مخاطر إصابتهم بأمراض خطيرة والوفاة" الحصول على اللقاح قبل جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

تشمل هذه الحالات الصحية:

-أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، بما في ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والتليف الكيسي والربو الشديد

-أمراض القلب المزمنة (وأمراض الأوعية الدموية)

-فشل كلوي مزمن

-مرض الكبد المزمن

-مرض عصبي مزمن بما في ذلك الصرع

-متلازمة داون

-إعاقة تعلم شديدة وعميقة

-داء السكري

-متلقي زراعة الأعضاء الصلبة ونخاع العظام والخلايا الجذعية