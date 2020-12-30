شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممرض في كاليفورنيا بـ«كورونا» بعد 8 أيام من تلقيه لقاح «فايزر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحد التقارير الإخبارية أن نتيجة فحص ممرض، يبلغ من العمر 45 عامًا في كاليفورنيا، أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد 8 أيام من تلقيه لقاح شركة فايزر، حيث تلقى ممرض الطوارئ ماثيو دبليو لقاح شركة فايزر في 18 ديسمبر، بحسب منشور له على حسابه على إنستجرام.

وكتب منشورا قال خلاله :«حصلت على لقاح كوفيد الخاص بي»، ولكن ليلة عيد الميلاد، بدأ ماثيو، الذي يعمل في مستشفيين مختلفين في سان دييجو، بالشعور بالمرض بعد العمل في وحدة COVID-19.

وقال ماثيو إنه أصيب بقشعريرة قبل أن يعاني من آلام في العضلات وإرهاق، وفي 26 ديسمبر، ذهب إلى المستشفى لإجراء فحص للفيروس وتأكدت إصابته.

وأوضح كريستيان راميرز، خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييجو، في التقرير الإخباري، أن هذا السيناريو وارد.

وأضاف: «نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين عشرة أيام و14 يومًا للبدء في تكوين الحماية».

وتابع: «تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد أنه وقاية حوالي 50 في المائة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المائة»، مؤكداً أن يحتاج جميع المرضى إلى جرعتين من اللقاح لتحقيق المناعة.



ممرض أصيب بكورونا بعد تلقيه لقاح "فايزر"