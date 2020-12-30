شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: 22 دولة بالعالم تحقن أكثر من 5 ملايين شخص بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أكبر حملة تطعيم فى التاريخ، حيث تم حقن أكثر من 5.1 مليون جرعة فى 22 دولة، وفقًا للبيانات التى جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية، وستشهد الفترة المقبلة تقديم مليارات أخرى فى أحد أكبر التحديات اللوجيستية على الإطلاق.

بدأت التطعيمات فى الولايات المتحدة فى 14 ديسمبر مع العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 2.32 مليون جرعة، وتدير الولايات المتحدة مخصصات الدولة من لقاح فايزر وبايونتك، بالإضافة إلى جرعة لقاح مودرنا، بهدف توزيع 20 مليون جرعة بحلول يناير، ويتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية فى الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

وحصلت بلدان أخرى على السبق فى التطعيمات، ووافقت الصين وروسيا على اللقاحات الخاصة بهما فى يوليو وأغسطس منذ ذلك الحين، وقاموا بتطعيم أكثر من مليون شخص.

حملة التطعيم العالمية

تم إجراء أكثر من 5.1 مليون حقنة فى جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 2.320.379 مليون جرعة، الصين مليون جرعة، المملكة المتحدة 625981 ألف جرعة، روسيا 440 ألف جرعة، البحرين 56.041 جرعة، كندا 55568 جرعة، ألمانيا 41962 جرعة، المكسيك 18529 جرعة، سلوفينيا 9750 جرعة، شيلى 8638 جرعة، إيطاليا 8361 جرعة، البرتغال 7585 جرعة، الدنمارك 6775 جرعة، رومانيا 2778 جرعة، الكويت 2500 جرعة، المجر 2461 جرعة.

وبدأت دول الاتحاد الأوروبى التطعيم هذا الأسبوع وتمت الموافقة على لقاح فايزر الآن فى جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وتم العثور على هذه اللقاح لتقليل عدوى فيروس كورونا بنسبة 95% فى تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين.