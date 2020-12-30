شرب 5 أكواب من الشاي يومياً يحسن التركيز وردات الفعل لمن هم فوق 85 عاماً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 ديسمبر 2020 02:02 مساءً - يعتبر الشاي من أفضل المشروبات الساخنة على الإطلاق وذلك للفوائد المدهشة التي تحتويها هذه النبتة، ونشر في هذا السياق موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيرت إنترناشونال” جاء فيه …

إذا كنت تستمتع بفنجان من الشاي مع فطيرة اللحم المفروم في موسم الأعياد ، فقد يكون ذلك مفيداً أكثر من مجرد متعة التذوق.

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل أن شرب الشاي يحسن وظائف المخ لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً.

في الدراسة ، تبين أن شاربي الشاي الذين استمتعوا بأكثر من خمسة أكواب في اليوم يتمتعون بمزيد من التركيز وقدرة أطول على الاهتمام.

كما أظهروا مهارات حركية نفسية أفضل – تلك التي تربط الدماغ والحركة.

في الاختبارات، أظهروا دقة وسرعة رد فعل أفضل مما قد يساعدهم في الأنشطة اليومية مثل الخياطة أو قيادة السيارة.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الشاي له فوائد صحية ، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول وقد يساعد حتى على فقدان الوزن.

لكن الباحث الدكتور إدوارد أوكيلو في مركز أبحاث التغذية البشرية بجامعة نيوكاسل لم يكن متأكدا مما إذا كان الشراب أو روتين صنعه – الذي أحدث فرقاً في وظائف دماغ كبار السن.

وقال: “المهارات التي نراها محفوظة في هذه المجموعة من كبار السن قد لا تكون فقط بسبب المركبات الموجودة في الشاي ، ولكنها قد تكون أيضاً بسبب طقوس صنع وعاء من الشاي أو المشاركة في محادثة على كوب من الشاي.

درس الباحثون عادات شرب الشاي لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 85 عاماً والذين يعيشون في منازلهم أو في أماكن الإقامة ووجدوا أن أولئك الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي يومياً – مع أو بدون حليب – كان أداؤهم أفضل في بعض الاختبارات المعرفية.

استخدموا بيانات من دراسة Newcastle 85 + الرائدة التي شملت أكثر من 1,000 شخصاً تزيد أعمارهم عن 85 من نيوكاسل وشمال تينيسايد.

منذ عام 2006 ، بدأت الدراسات ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا مع حوالي 200 مشارك لأنهم أصبحوا من المعمرين.

جمع الممرضون والممرضات المعلومات من خلال زيارة المشاركين في منازلهم لإكمال التقييم الصحي الذي يتكون من الاستبيانات والقياسات واختبارات وظيفية واختبار الدم عند الصيام.

وفي دراسة استهلاك الشاي الأسود ، كاميليا سينينسيس ، كان الباحثون يبحثون عن أدلة على أنه يحمي من التدهور المعرفي.

ووجد الباحثون أن ارتفاع استهلاك الشاي ارتبط بمهارات اهتمام أفضل بكثير وسرعة حركية نفسية عند القيام بمهام معقدة.

لكنهم لم يجدوا أي ارتباط بين استهلاك الشاي والمقاييس الشاملة للذاكرة أو الأداء في مهام السرعة البسيطة.

ويشير الباحثون إلى أن النتائج تعني أنه ينبغي النظر في ادراج الشاي الأسود للكبار في السنّ في أي نظام غذائي كونه يهدف إلى تحسين الانتباه والسرعة الحركية.

وقال الدكتور أوكيلو: “نحن نعلم الآن أن الاستمتاع بكوب من الشاي يروي عطشك وله فوائد في زيادة التركيز لمن هم فوق ال85 عاماً.’