بريطانيا ترخص استخدام لقاح أكسفورد ضد كورونا

الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.



وتنوي السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة: "وافقت الحكومة، الأربعاء، على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح باستخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد".

وقال وزير الصحة البريطاني، الأربعاء: "اللقاح هو طريقنا للخروج من أزمة جائحة كورونا، وواثقون من قدرتنا على الخروج من جائحة كورونا بحلول فصل الربيع".

كانت شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا" أعلنت أن لقاحها التجريبي ضد "كوفيد-19" يثير استجابة مناعية مشجعة لدى الشباب البالغين وكبار السن.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا يعمل على اللقاح مع جامعة أكسفورد: "من المشجع أن نرى استجابات مناعية مماثلة بين كبار السن والشباب البالغين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت المجموعة إن "النتائج تدعم الأدلة على سلامة اللقاح والاستجابة المناعية له".