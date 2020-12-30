وزير الصحة الألماني: لا عودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، الأربعاء إن استمرار ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد- 19"، لا يسمح بالعودة للحياة الطبيعية في الوقت الراهن.

وتابع "سبان"، في أعقاب موافقة بريطانيا على لقاح جديد للوقاية من فيروس كورونا طورته جامعة أكسفورد وشركة أسترا زينيكا، أنه يتوقع "معالجة شاملة وسريعة لطلب مماثل من الاتحاد الأوروبي من قبل السلطات الأوروبية".

وأعطت وكالة الأدوية البريطانية الضوء الأخضر للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد طورته شركة استرازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وتنوي السلطات تسريع حملة التلقيح التي باشرتها مطلع كانون الأول/ديسمبر.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة: "وافقت الحكومة، الأربعاء، على توصية وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية السماح باستخدام لقاح جامعة أكسفورد/أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد".