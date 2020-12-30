إصابة ممرض بكورونا بعد أسبوع من تلقي لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر تقرير أن نتيجة فحص ممرض عمره 45 عاما في كاليفورنيا للكشف عن كورونا جاءت إيجابية، بعد أكثر من أسبوع من تلقيه لقاح شركة فايزر.

وكان الممرض "ماثيو. و" الذي يعمل في مستشفيين محليين مختلفين قال على صفحته على فيسبوك يوم 18 ديسمبر/كانون الأول، إنه تلقى جرعة من لقاح فايزر وأبلغ منفذا إعلاميا ينتسب لقناة" ايه.بي.إس نيوز" التلفزيونية، إن ذراعه ظل محتقنا لمدة يوم لكنه لم يصب بأي آثار جانبية أخرى.

وقال التقرير إنه شعر بعد ستة أيام بإعياء في ليلة عيد الميلاد بعد أن أمضى دورة عمل في وحدة "كوفيد- 19"، وأصيب ببرد وشعر فيما بعد بآلام في العضلات وبالإرهاق.

وقال كريستيان راميرز خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييجو في التقرير الإخباري إن هذا السيناريو وارد.

وأضاف: "نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين عشرة أيام و14 يوما للبدء في تكوين الحماية".

وتابع: "تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد (وقاية) حوالي 50 في المئة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المئة".