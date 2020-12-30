قضاء أردوغان.. أحكام بحبس 92 عسكريا مدى الحياة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة على 92 شخصًا في قضية المتهمين بمحاولة الانقلاب المزعومة. وجميع المحكوم عليهم ينتمون للقوات البرية، وحكم على 12 متهمًا بالسجن المؤبد المشدد و80 متهمًا بالسجن المؤبد. وحُكم على العميد السابق أديم بودور أوغلو، رئيس العمليات وإدارة القيادة والمراقبة بقيادة القوات البرية في ذلك الوقت، بالسجن المؤبد المشدد مدى الحياة. وحكم على العقيد السابق موتلو سيركان فورديم، مدير فرع التخطيط في رئاسة شؤون موظفي بقيادة القوات البرية في تلك الفترة، بالسجن المشدد مدى الحياة. وخلال السنوات الثلاث، اعتقل النظام التركي عشرات الآلاف من المعارضين وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم في الشرطة والقضاء وباقي الأجهزة الحكومية.

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