سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2020.. الليرة تتفوق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، في السوق غير الرسمية (السوداء)، في ظل هدوء التعاملات.

كما زاد سعر الليرة السورية مقابل الجنيه الإسترليني واليورو الأوروبي.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية إلى 2915 ليرة للشراء و2950 ليرة للبيع، مقابل 2930 ليرة للشراء و2970 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

وفي البنوك سجل متوسط سعر الدولار 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الليرة إلى 3565 ليرة للشراء و3612 ليرة للبيع، مقابل 3573 ليرة للشراء و3627 ليرة للبيع، أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 3923 ليرة للشراء و3980 ليرة للبيع، مقابل 3931 ليرة للشراء و3995 ليرة للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر صرف الريال السعودي في سوريا لدى السوق السوداء اليوم الأربعاء 775 ليرة للشراء و787 ليرة للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي 791 ليرة للشراء و803 ليرات للبيع.



أما متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية فسجل 9539 ليرة للشراء و9678 ليرة للبيع.