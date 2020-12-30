شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن اجتياز علاج لأعراض كورونا المراحل قبل السريرية تصل فعاليته 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فيرونيكا سكفورتسوفا رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، إن الوكالة اكتشفت أول دوائين "بمثابة ترياق مضاد لعدوى كورونا"، موضحة أن الدواء يؤثر مباشرة على الجراثيم المسببة للفيروس.

وأضافت المسئولة الصحية الروسية لـ وكالة أنباء نوفوستي أن الدواء قد اجتاز الاختبارات قبل السريرية التي أظهرت سلامته التامة وعدم تأثيره على صحة الناس، فيما تصل فعاليته إلى 99%، ولفتت إلى أن وكالتها قد أعدت الوثائق اللازمة لطلب الترخيص بإطلاق الاختبارات السريرية للدواء، وتأمل أن يحصل ذلك بحلول نهاية العام الجاري.

أضافت: "إذا أثبتت التجارب السريرية فعالية هذا العقار، فإنه سيصبح أول دواء آمن وفعال ذا أثر مباشر ضد الفيروس لم يظهر بعد مثيل له في العالم"، وأما بخصوص الدواء الثاني فهو يهدف إلى الوقاية من "عاصفة السيتوكين" وتخفيفها في حالات الإصابة البليغة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا.

اختتمت أن "عاصفة السيتوكين" تعنى الحالة التي يبدأ فيها نظام المناعة في جسم المصاب في مهاجمة الخلايا السليمة وليس المريضة فقط، وأن هذا العقار قد اجتاز الاختبارات قبل السريرية وتستكمل حاليا آخر مراحل تسجيله.