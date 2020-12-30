شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تلقى أول بريطانية للجرعة الثانية من لقاح فايزر .. هل تحصنت ضد كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت بريطانية الجرعة الثانية من لقاح شركة Pfizer / BioNTech ضد فيروس كورونا، وهى السيدة الأولى التى حصلت على الجرعة الأولى للقاح الخاص بفيروس كورونا في بريطانيا .

وكانت مارجريت 91 عاما من أيرلندا الشمالية، قد حصلت على اللقطة الأولى من لقاح شركة فايزر يوم 8 ديسمبر، وتلقت الآن الجرعة الثانية ولديها الآن أفضل فرصة للحماية من الفيروس.

ومن المقرر وفقا للبيانات، أن يوفر اللقاح حماية الناس من الفيروس بعد 7 أيام من الجرعة الثانية، ولكن ليس من الواضح كم من الوقت يستمر التحصين ، مع احتمال الحاجة إلى لقاحات معززة، ومن المقرر أنه سيتم دراسة هذا مع مرور الوقت.



اجرعة الثانية من لقاح فايزر

عند تلقي جرعتها الأولى ، قالت مارجريت إنها شعرت "بامتياز كبير لأن تكون أول شخص يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا ببريطانيا، قائلة: "آمل أن نساعد الآخرين على القدوم والقيام بما فعلته، وأحاول بذل قصارى جهدي للتخلص من هذا الشيء الرهيب".

وبصفتها مريضة داخلية في المستشفى ، كانت في المرتبة الأولى في الطابور بسبب عمرها عندما بدأ برنامج إطلاق اللقاح في 8 ديسمبر، حيث يتم إعطاؤه أولاً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا ، والذين إما يقيمون في المستشفى أو لديهم مواعيد للمرضى الخارجيين ، جنبًا إلى جنب مع العاملين في دار رعاية المسنين.

لماذا جرعتان من لقاح كورونا؟

وفقا لتقرير جريدة ميرور " mirror "، فقد تمت دعوة مارجريت مرة أخرى لإجراء اللقطة الثانية بعد ثلاثة أسابيع - حتى تتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية ضد الفيروس، حيث يحتاج الأشخاص إلى جرعتين تفصل بينهما 21 يومًا للحماية من فيروس كورونا ، مما يعني أنه لم يتم تأمين لقطات كافية حتى الآن لجميع سكان المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن لقاح Pfizer / BioNTech هو لقاح مرنا ، مما يسهل إنتاجه على نطاق واسع، إلى أنه يجب تخزينه في -70 درجة مئوية ، أقل بكثير من اللقاح النموذجي الذي يحتاج فقط إلى التخزين في الثلاجة ، مما يجعل نقله صعبًا.

أظهرت أحدث الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين خضعوا للقاح لأول مرة مرة في الفترة ما بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة كان 616،933.

لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال عشية عيد الميلاد، إن ما يقرب من 800 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح المكون من مرحلتين.

تم توسيع نطاق التطبيق ليشمل المواقع التي يقودها الممارس العام ودور الرعاية، وقال متحدث باسم حكومة ويلز إن الناس في ويلز سيبدأون في تلقي جرعتهم الثانية من اللقاح اعتبارًا من 5 يناير.