شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض كورونا الجديد .. 7 علامات للإصابة بالسلالة الجديدة للفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إرهاق شديد وتراخى للعضلات أعراض جديدة يواجهها العالم مع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التى بدأت فى الانتشار شرق بريطانيا وانتقلت لدول أخرى، لتشكل خطورة على مستقبل عمل اللقاحات ومدى فاعليتها فى مواجهة تحور كورونا.

وفى الوقت الذى يعمل فيه العلماء والباحثون باستمرار على تحديد مصدر المتغير الجديد للفيروس القاتل، كشفت هيئة الصحة الوطنية البريطانية (NHS)، عن اكتشاف 7 أعراض أخرى لتحورات كورونا الجديدة، بخلاف الأعراض الأكثر شيوعا، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف اندياtimesof India.

أوضحت الهيئة فى تقريرها أن البديل الإنجليزى أو تحورات كورونا المسمى "VUI 202012/01" تتضمن طفرة جينية فى بروتين "سبايك" يمكن أن يكون سببًا للانتشار الفورى والسهل للفيروس بين الناس، وهذا يعنى أن المتغير الذى تم تحديده فى جنوب شرق إنجلترا به 17 طفرة تؤثر على شكل الفيروس، بما فى ذلك بروتين سبايك الذي يعطي عائلة فيروس كورونا اسمها في حين لم يتم تأكيد أي شيء آخر ، اقترح العلماء أن هذه السلالة الجديدة قد تكون السبب وراء الانتشار الأسرع للفيروس.

اعراض كورونا الجديد

إلى جانب الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعًا لـ فيروس كورونا مثل الحمى والسعال الجاف وفقدان حاستى الشم والتذوق، ارتبطت 7 أعراض أخرى بكورونا الجديد فيما يلى العلامات التى يجب أن تنتبه لها.

7 اعراض لـ كورونا الجديد

إعياء

فقدان الشهية

صداع الراس

إسهال

تشوش ذهنى

آلام فى العضلات

طفح جلدى

ووفقًا لباحث في King's College البريطانية إذا ظهرت أى أعراض من هذه الأعراض يجب أن يعزل الشخص نفسه فورا وأسرته ومن الأفضل إجراء اختبار فى أسرع وقت ممكن.