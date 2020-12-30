شكرا لقرائتكم خبر عن الخل ليس الخيار الأفضل لتطهير الأسطح من كورونا والجراثيم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح استخدام المطهرات أمرا حتميا للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وقد يقتل الخل بعض الجراثيم ، لكنه ليس أفضل من معظم المطهرات المنزلية، والخل ليس الخيار الأفضل لقتل الجراثيم والفيروسات ولا يوصى به بدلاً من الكحول أو محاليل التبييض المخففة، ومع ذلك، فإن حمض الأسيتيك الموجود في الخل له بعض الخصائص المطهرة ويمكن أن يقضي على بعض أنواع الجراثيم.

ووفقا لتقرير لموقع insider يستخدم الخل أحيانًا كمنظف منزلي لأن مكونه الرئيسي ، حمض الأسيتيك ، يمكن أن يساعد في تكسير الأوساخ وقتل بعض أنواع الجراثيم، إلا أنه من المحتمل ألا يكون خيارك الأفضل.



الخل

الخل غير مسجل لدى وكالة حماية البيئة (EPA) كمطهر منزلي فعال، ولا يوصى به بدلاً من معظم منتجات التطهير، على سبيل المثال ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بتطهير الأسطح بمحلول التبييض المخفف ، أو محاليل الكحول المصنوعة من 70٪ كحول على الأقل، ولكن إذا كان الخل هو خيارك الوحيد ، فقد يظل له بعض الفعالية ، حيث يحتوي على بعض الخصائص المطهرة.

الخل ليس الخيار الأفضل لقتل الفيروسات

نظرًا لأن وكالة حماية البيئة تنظم منتجات المطهرات المنزلية، مثل المبيض ، فقد تم اختبارها وثبت أنها تقتل البكتيريا والفيروسات، لكن الخل ليس مطهرًا مسجلاً من قبل وكالة حماية البيئة.

قال أليكس بيريزو ، دكتوراه ونائب رئيس الاتصالات العلمية في المجلس الأمريكي للعلوم والصحة، إنه بينما يحمل الخل بعض الخصائص المطهرة ، فإنه ليس بنفس فعالية المنظفات المنزلية القياسية.

فالحموضة في الخل تجعله مفيدًا كمنظف لأنه يذيب بقايا الصابون بشكل فعال ويلمع الأسطح ومع ذلك ، فهي ليست فعالة بما يكفي لتطهير الأسطح بشكل فعال، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ولكن المطهرات التي تحتوي على كحول الأيزوبروبيل أو المبيض أفضل ، ويمكنك تنظيف الأسطح بمحلول التبييض أو الكحول، حتى الصابون العادي والماء يعتبران أكثر فعالية من الخل ، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي بتنظيف الأسطح المتسخة بشكل واضح بالماء والصابون ثم تطهيرها بمحلول التبييض المخفف أو محاليل الكحول أو مطهر منزلي مسجل من قبل وكالة حماية البيئة.

قد يقتل الخل بعض الجراثيم



الخل الأبيض

يساعد حمض الأسيتيك ، المكون الرئيسي في الخل، على تكسير الأوساخ وتغيير تركيبة الخلايا الجرثومية كيميائيًا. الخل الأبيض المقطر ، وهو النوع الموجود في محلات البقالة والذي يستخدم عادة للتنظيف ، هو حوالي 4٪ إلى 7٪ حمض أسيتيك ، بينما خل التفاح حوالي 5٪ إلى 6٪ حمض أسيتيك.

لقد ثبت أن للخل بعض الخصائص المطهرة.على سبيل المثال ، وجدت دراسة أجريت عام 2010 أن 10٪ من خل الشعير فعال ضد فيروس الأنفلونزا ، ووجدت دراسة نشرت عام 2014 في مجلة الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة أن محلول 10٪ يمكن أن يقتل البكتيريا المسببة لمرض السل.

كيفية استخدام الخل لقتل الجراثيم إذا احتجت لذلك

لأن الخل يمكن أن يكون فعالًا في تنظيف الأوساخ والبقايا ، وقد ثبت أن له بعض الخصائص المطهرة ، فإنه ليس بالضرورة اختيار سيئ كمنظف منزلي ولكن إذا كان هدفك هو تقليل الجراثيم في منزلك ، فهناك خيارات أفضل.

إذا كنت بحاجة لاستخدامه في منزلك ، اخلط الخل مع الماء في محلول 1: 1 ، بحيث تكون مقادير متساوية من الماء والخل يمكن استخدام هذا المزيج على المواقد والأرضيات وأسطح العمل والجدران والخزائن والنوافذ.

الوقت المحدد للخل، أي الوقت الذي يجب أن يكون فيه المطهر على السطح لقتل الجراثيم ، هو 30 دقيقة، يمكن أن يتسبب حمض الأسيتيك الموجود في الخل أيضًا في إتلاف بعض الأسطح ، لذلك لا ينصح باستخدام الخل على الألومنيوم أو الحديد الزهر أو الخشب المصقول .